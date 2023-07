La polémica por la inclusión de deportistas transexuales en el deporte femenino ha explotado de lleno al deporte preolímpico español. Ha ocurrido en el Campeonato del Mundo de París 2023, donde la atleta española Melani Bergés perdió la oportunidad clasificarse para los Juegos Paralímpicos tras perder su plaza ante la atleta transexual italiana Valentina Petrillo. Una descalificación que no tardó en estallar en redes sociales.

La velocista italiana de 49 años -y padre de dos hijos- arrebató la plaza olímpica a Bergés en la final de la categoría T12 200 metros, una nueva polémica que vuelve a sacar a la palestra el debate sobre la creación de categorías diferenciadas para deportistas trans.

Tras la prueba, varias atletas clamaron contra lo que consideran como una injusticia ante la desigualdad de condiciones en la competición, y entre ellas destacó la reconocida atleta paralímpica y médico española Susana Rodríguez Gacio. "Sin sentido. Creo que todos tienen derecho a participar en los deportes, pero cuando se compite, se debe respetar el principio de equidad", escribió en un primer tuit seguido de otro en el que ampliaría su opinión al respecto.

La atleta paralímpica Melani Bergés junto a su guía, Sergio Díaz

"Una cosa es la inclusión y el respeto hacia todas las personas sin discriminación, y otra, ante la que nos encontramos, que es perder el rumbo y aceptar que el deporte sea injusto desde la línea de salida. Mi apoyo es para Melany y para todas las mujeres, porque esto nos afecta a todas", sentenció, coincidiendo con la opinión que ya defendió con uñas y dientes Ana Peleteiro hace unos meses.

Nuestra atleta española Melani Bergés perdió la oportunidad de poder clasificarse para los Juegos Paralímpicos por la participación de un hombre: Fabrizio “Valentina” Petrillo, quien pasó a la final en su lugar.



Después de salir a la luz lo que para una gran mayoría de aficionados y atletas es una injusticia, Bergés se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Relevo, donde ha expresado que entiende "cómo funciona el cuerpo y la realidad es que al final ella se ha desarrollado como hombre biológicamente durante muchos años y entonces eso puede haberla ayudado".

La española ha hablado también sobre la decisión del COI de dejar en manos de cada federación la opción de que las atletas transexuales, aunque hayan vivido la pubertad como hombres, pudiesen participar en las competiciones femeninas internacionales. Tras ello, el World Para Athletics aún no ha tomado su decisión, lo que ha permitido esta polémica.

"Prácticamente todas las federaciones deportivas están diciendo que no pueden participar mujeres trans y solamente World Para Athletics está diciendo que sí", ha afirmado la atleta.

Y precisamente sobre lo sucedido también ha opinado el Comité Paralímpico Español, que a pesar de afirmar que respeta esa normativa, cree que "de cara al futuro sería conveniente caminar hacia una uniformidad de criterios con el mundo olímpico (World Athletics y Comité Olímpico Internacional) en lo que se refiere a este asunto, y siempre teniendo en cuenta criterios científicos demostrables".

Este suceso ha sido un duro golpe para Bergés, que cuando se dio cuenta de lo que había vivido se sintió "bastante frustrada, herida por la injusticia". "Si hay que encontrar alguna palabra es 'injusticia' y que lo que ha ocurrido no es equitativo cuando se supone que el movimiento paralímpico aboga siempre por la igualdad e inclusión", ha afirmado al citado medio.

Ante las posibles críticas que pueda recibir por esas declaraciones, Melani también ha querido aclarar que espera "que la gente lo pueda entender y el que no lo entienda, pues seguramente es que le falta información".

Además, ha querido dejar claro que "acepta y que respeta este colectivo", pero que en este tema no está nada de acuerdo: "Ya no estamos hablando de vida diaria, estamos hablando de deporte, que requiere una fuerza, un físico… De la misma forma que yo no puedo competir con amputados o no puedo competir con los ciegos totales, quizás habría que crear una categoría de deportistas trans hasta que esto esté bien regulado, para que puedan competir. Pero esto es una opinión, que esto lo tienen que decidir los de arriba"