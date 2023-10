En el marco de los operativos preventivos en conjunto con la AFIP que la Policía Federal realiza en cuevas y en la City porteña tras la escalada feroz del dólar libre que llegó hoy a 1015 pesos, el Departamento Delitos Fiscales de esa fuerza arrestó en el mediodía de hoy a tres ciudadanos chinos en la calle Montañeses al 2200, pleno Barrio Chino del Bajo Belgrano.

El Barrio Chino, un nodo de comercio de productos principalmente importados, es un punto frecuente de operativos de prevención fiscal y aduanera. Así fue hoy el área de Delitos Federales -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA-.

Allí, encontraron a los tres sospechosos, que al ver los efectivos vestidos con rompevientos se pusieron visiblemente nerviosos, palpando sus cinturas como si portaran armas.

Según afirmaron fuentes del caso, los detenidos fueron encontrados con una gran cantidad de fajos termosellados pegados con cinta de embalar a sus cuerpos. Detectives en el lugar creen que habría, dada la cantidad de fajos, al menos, medio millón de dólares.

Los detenidos no fueron identificados de inmediato ya que no llevaban documentos. Ninguno de ellos habla español y se tuvo que convocar un traductor al lugar.

Uno no pudo ser identificado al cierre de esta nota. Los dos restantes, se supo finalmente, son Yongguo Wang y Di Wang, ambos nacionalizados en el país con DNIs argentinos, número 94 millones.

Yongguo, de 51 años, ex monotributista, está inscripto en los rubros de pinturería y decoración de la AFIP. No tiene información bancaria registrada, como por ejemplo, un número de CBU a su nombre. Tampoco declaraciones juradas presentadas. No declara inmuebles tampoco, aunque sí dos autos. Di Wang, de 29 años, se dedica, al menos en los papeles, al negocio de los bazares.

La acusación en su contra es la violación al Artículo 303 del Código Penal, que castiga delitos financieros. El Juzgado Federal N°8 de Marcelo Martínez de Giorgi está a cargo del expediente.

Mientras tanto, se realiza un operativo saturación a cargo de la División Antifraude de la PFA en la City porteña. En la calle Florida al 300, dos hombres fueron detenidos con 100 mil dólares de cara chica que llevaban ocultos en la ropa, otra causa a cargo del juez Martínez de Giorgi, esta vez bajo la calificación de averiguación de ilícito.

El lunes último, la División Antifraude de la PFA también participó de otro operativo de saturación en la City porteña junto a la AFIP. La semana pasada, la División Lavado de Activos allanó más de 50 domicilios por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola entre CABA, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.