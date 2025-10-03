El animal apareció en el estacionamiento del lugar y los testigos lo atraparon. Ocurrió en Estados Unidos.

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento en el que un grupo de personas inmoviliza a un caimán con cuerdas y luego improvisa un bozal con cinta adhesiva para evitar que lastime a alguien.

El episodio ocurrió afuera de un local de comidas rápidas en Georgia, Estados Unidos. El clip, que dura casi un minuto y medio, muestra al animal rodeado de personas que lo observaban totalmente sorprendidas.

Todo pasó en el estacionamiento de un Mc Donnalds. Si bien el caimán no se mostraba agresivo, lo cierto es que su presencia en un entorno urbano podía resultar peligroso. Por eso, los testigos no dudaron en actuar inmediatamente para capturar el animal.

🇺🇸 | En Georgia, unos hombres inmovilizaron con cinta adhesiva la boca de un caimán de 3,6 metros que merodeaba cerca de un McDonald’s para evitar que atacara a alguien.pic.twitter.com/2bu6dLGok8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 1, 2025

Un grupo de hombres lo rodearon y con ayuda de un palo y una cuerda lograron cerrarle la boca. El animal reaccionó de inmediato dando coletazos para defenderse. Luego, entre varios, pudieron acercarse e improvisar un bozal con cinta adhesiva.

De esa manera, lograron inmovilizarlo hasta la llegada de las autoridades. El animal medía unos 3,6 metros y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre cómo llego hasta el estacionamiento del Mc Donnalds.