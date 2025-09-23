Dos hombres fueron atropellados por la espalda y hospitalizados en La Plata. El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia y buscan al responsable.

El caso sucedió este domingo 21 de septiembre por la mañana en la avenida 143 entre 524 y 525 cuando un auto oscuro embistió al conductor de una moto y a un peatón.

Producto del impacto resultaron heridos y quien iba a pie se llevó la peor parte y tiene lesiones de consideración. Ambos fueron derivados al Hospital Dr. Alejandro Korn.

Las víctimas se encuentran fuera de peligro, habiendo recuperado el alta medica Desiderio Aquino Barrios, de 49 años, mientras que Roberto Carrizo, de 66, permanece internado ya que sufrió fractura de tibia y peroné y de su tobillo de la pierna izquierda.

Por el momento se desconoce el paradero del conductor que atropelló a los vecinos. La causa quedó a cargo de UFI N°14, Juzgado Garantías 2 y Def N°08 La Plata.