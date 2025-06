Un violento siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo 1º de junio dejó a una mujer gravemente herida en una de sus piernas y con secuelas que aún la mantienen bajo tratamiento médico. El hecho sucedió entre las 5.40 y las 5.50, en inmediaciones de la sede de Buzos Tácticos y el club Regatas, en el ingreso a Alto Verde, ciudad de Santa Fe.

La víctima, Verónica, de 48 años, relató en diálogo con Notife los dramáticos momentos vividos cuando, junto a su pareja y dos amigas, fue embestida por un automóvil que se cruzó de carril y circulaba a gran velocidad en contramano.

"Íbamos en dos motos. En una venía con mi novio y en la otra dos amigas nuestras. De repente apareció un auto negro, chiquito, que dobló bruscamente y se nos vino encima. Mi novio intentó esquivarlo, pero igual nos chocó. El conductor nunca frenó, escapó como si nada hubiera pasado", contó la mujer.

Fuga y misterio

Según el testimonio, el automovilista huyó en dirección al Puente Colgante y luego hacia la Costanera. No se pudo identificar la patente ni la marca exacta del vehículo. "Sabemos que era un auto negro, chico, pero no llegamos a ver la chapa. Fue todo muy rápido", explicó.

En ese momento, algunos testigos ocasionales se encontraban en la zona, entre ellos un taxista que se ofreció a seguir al auto. "Él dijo que lo iba a seguir. Capaz logró ver la patente. Si está leyendo esto, le pido que por favor se comunique", agregó Verónica.

Secuelas físicas y económicas

La mujer se llevó la peor parte del impacto. "Tengo la pierna izquierda con ruptura muscular, hematomas profundos y el mentón lastimado. Estuve en el hospital, pero no detectaron la gravedad. Por eso tuve que buscar atención privada, pagar cada consulta, traslado y antibiótico de mi bolsillo", denunció.

Verónica contó que, al no poder continuar con sus trabajos (limpieza y clases de zumba), su situación se volvió crítica. "Me dejaron sin obra social porque la empresa no aportaba. Estoy luchando por mi salud y también para mantenerme económicamente".

Investigación y pedido de ayuda

La denuncia fue radicada en la Comisaría 25ª de barrio El Pozo. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos. La mujer, desesperada, intenta obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona y sumar testigos que puedan aportar datos certeros sobre el vehículo involucrado.

"Esto fue un intento de homicidio. Nos podía haber matado a los cuatro. Por favor, si alguien vio algo o sabe quién fue, que se comunique. Necesito justicia y que este tipo no siga libre como si nada", imploró.

Contacto

Cualquier persona que pueda aportar datos útiles puede comunicarse al 3424 45-0993. También se solicita compartir esta información entre quienes transitan por Regatas, Buzos Tácticos, Alto Verde, Puente Colgante o Costanera en las primeras horas del domingo 1º de junio.