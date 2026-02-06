Un choque brutal ocurrió este jueves en Isidro Casanova, en La Matanza, y terminó en tragedia. Dos hombres estaban detenidos en la vereda descargando cosas del baúl cuando un auto los chocó por detrás. Uno de ellos murió horas después en el hospital Paroissiens.

Todo ocurrió en el cruce de Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto. La víctima fue identificada como Edgar Edwin Huaranca, de 37 años. Junto a él estaba otro hombre, que también fue alcanzado por el vehículo.

Según reconstruyeron los investigadores, el Peugeot 208 circulaba por la cuadra y, por motivos que aún se analizan, el conductor perdió el control y se subió a la vereda. En segundos, el auto impactó contra las dos personas que estaban junto al baúl, sin margen para esquivar el golpe.

Puede interesarte

El momento quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo los hombres bajan del auto y comienzan a sacar cosas de la parte de atrás, hasta que el otro coche aparece a gran velocidad y los atropella de manera directa.

Tras el impacto, vecinos de la cuadra salieron de sus casas para asistir a los heridos y dar aviso al SAME. Una ambulancia trasladó a ambos al Hospital Paroissiens. Los vecinos aseguran que tardó 40 minutos en llegar.

#choque en #IsidroCasanova : joven de 18 años perdió el control del rodado y arrolló a dos hombres que permanecían junto a un auto estacionado. Fueron trasladados a un nosocomio y uno de ellos perdió la vida. Se aguardan los resultados de las pericias mecánicas#CronosNoticias pic.twitter.com/idDD4nxzRg — Cronos Noticias (@Cronos_Noticias) February 5, 2026

Uno de ellos sufrió lesiones leves y fue dado de alta, pero Huaranca quedó internado en observación. Con el correr de las horas, su estado se agravó y finalmente murió.

Una vecina contó lo que se vivió en el barrio en el momento del accidente. “Vimos cuando el auto lo chocó. El chico sacó a las criaturas del auto y se quedó sentado en el auto. Pasaron 40 minutos y no pasaba ni ambulancia ni patrulleros”, dijo.

Puede interesarte

“Tratamos de quedarnos tranquilos e hicimos espacio para que quede la zona liberada para que pase la ambulancia”, agregó.

Tras la muerte, la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Matanza recaratuló la causa y pasó de “lesiones culposas” a “homicidio culposo”. El conductor del auto fue notificado de la imputación y quedó vinculado a la investigación, mientras la Justicia analiza las imágenes y pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.