A partir de este domingo 1° de marzo se actualiza la tarifa del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe. El boleto plano pasará a costar $1.720, tras seis meses sin aumentos y luego de instancias de diálogo y análisis de costos.

La autorización de la suba se da mientras el Municipio mantiene gestiones para ampliar recorridos en sectores donde se ejecutó el mejorado pétreo de calles, con el objetivo de sumar conectividad en barrios que ganaron transitabilidad.

El nuevo cuadro mantiene tarifas diferenciales y descuentos por boleto educativo y atributos sociales. Crédito: Manuel Fabatía

Cuánto costará el boleto y qué descuentos se mantienen

El nuevo cuadro tarifario fija el valor de la tarifa plana en $1.720, aunque desde el Ejecutivo municipal remarcan que ese monto completo lo abona alrededor del 25% de los usuarios.

El resto accede a descuentos y beneficios como boleto educativo, atributos nacionales, franquicias por discapacidad y acompañantes, además de otros regímenes vigentes que reducen el valor final del viaje.

Las tarifas diferenciales quedarán así: Centro $1.337,78; Estudiantil (terciario y universitario) $1.146,67; Jubilado $955,56; Escolar $764,44; y Seguro $382,22.

El Municipio pidió a las empresas extender recorridos en zonas con mejorado pétreo.

Más kilómetros, más líneas y pedidos de extensión

Desde el Municipio señalaron que la actualización acompaña un proceso de fortalecimiento del sistema: durante el último año se registró un incremento del 5,7% en los kilómetros recorridos por las unidades, lo que impactó en frecuencias y tiempos de espera.

Entre los cambios que se destacan figura la creación de la Línea 22, que conecta oeste y este de la ciudad y se instaló como un recorrido pedido históricamente por los vecinos, con alta demanda desde su puesta en marcha.

También se impulsó la “Línea de Boliches” para traslados nocturnos y se extendió el recorrido de la Línea 9 para incorporar al Puerto de Santa Fe, un área con mayor actividad comercial, educativa y turística.

Flota, combinaciones y el rol del aporte municipal

El sistema también avanzó con renovación de unidades: según datos oficiales, el 31,6% de los kilómetros recorridos se hacen con colectivos de menos de cinco años de antigüedad, con mejoras en confiabilidad y confort.

A nivel operativo se flexibilizó el sistema de combinaciones entre líneas y se ampliaron atributos sociales. En paralelo, ante la eliminación del Fondo Compensador del Interior, el Municipio aseguró haber realizado aportes superiores a $3.000 millones para sostener y expandir el servicio.

En ese marco, además de la nueva tarifa, la Municipalidad solicitó a las empresas la ampliación de recorridos en zonas donde se ejecutó el mejorado pétreo, para que la mejora de calles se traduzca en más cobertura y accesibilidad