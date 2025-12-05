La selección Argentina ya tiene definido su camino inicial en la copa del mundo del 2026. La Scaloneta buscar bordarle otra estrella al escudo y sumarse al selecto grupo de selecciones que han ganado dos Mundiales seguidos, además de ser la primera en ganar en el nuevo formato de 8 partidos. Los primeros rivales que enfrentara en la su carrera por este sueño serán: Austria, Argelia y Jordania.

Si bien el conjunto argentino llega como uno de los grandes favoritos por su funcionamiento colectivo y su solidez en todas las líneas, también aparecen algunos puntos a corregir, especialmente en los laterales, donde Molina y Tagliafico parten como los titulares, pero tienen un recambio definido. Aun así, la confianza en el ciclo Scaloni es total y el sueño de volver a coronarse está más vigente que nunca.

Los rivales del Grupo J

Austria, que selló su regreso a un Mundial después de 27 años, será un rival con aspiraciones renovadas. Bajo la conducción de Ralf Rangnick, los europeos llegan con un equipo dinámico y veloz, con David Alaba como figura visible y una base fuerte de jugadores de la Bundesliga. Sin embargo, sufren en las áreas: no cuentan con un arquero top y Marko Arnautovic ya atraviesa la recta final de su carrera.

Argelia vuelve a la Copa del Mundo tras quedarse afuera de Rusia 2018 y Qatar 2022. Con un proceso de clasificación sólido —ocho victorias en diez partidos— el equipo africano apuesta a la experiencia de Riyad Mahrez, líder de un plantel con talento, aunque con dificultades para equilibrar el juego cuando no tiene la pelota.

Jordania, uno de los debutantes del torneo, llega con el envión de su histórica final en la Copa Asia 2024. Aunque aparece como una de las selecciones más débiles del grupo, cuenta con futbolistas que pueden sorprender, como Musa Al-Taamari, actualmente en el Rennes de Francia. El pase a octavos sería un logro histórico para el país.

A la espera del calendario oficial

La FIFA confirmó que este sábado dará a conocer el cronograma completo de la fase de grupos: fechas, horarios y sedes donde la Scaloneta disputará sus tres primeros compromisos en Estados Unidos, México o Canadá.

Argentina aguarda el anuncio para ajustar su logística y comenzar a delinear el plan de competencia en un nuevo desafío mundialista.