Autopista Córdoba-Rosario: un camionero murió al ser arrollado tras bajarse del vehículo
La víctima descendió de su vehículo y fue embestida por otro rodado de gran porte.
Un hombre de 45 años murió luego de descender de su camión y ser atropellado por otro rodado de gran porte en la Autopista Córdoba-Rosario.
La víctima, oriunda de Buenos Aires, frenó la marcha de su Scania sobre la banquina, bajó del vehículo y fue embestida por otro camión que transitaba en el mismo sentido.
Las autoridades concurrieron al lugar de los hechos y constataron el deceso del damnificado, cuya identidad no trascendió.
A su vez, uniformados del Departamento San Martín y la Policía Caminera realizaban peritajes para determinar las circunstancias del siniestro vial.
