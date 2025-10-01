Un hombre de 45 años murió luego de descender de su camión y ser atropellado por otro rodado de gran porte en la Autopista Córdoba-Rosario.

La víctima, oriunda de Buenos Aires, frenó la marcha de su Scania sobre la banquina, bajó del vehículo y fue embestida por otro camión que transitaba en el mismo sentido.

Las autoridades concurrieron al lugar de los hechos y constataron el deceso del damnificado, cuya identidad no trascendió.

A su vez, uniformados del Departamento San Martín y la Policía Caminera realizaban peritajes para determinar las circunstancias del siniestro vial.