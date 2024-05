Un choque múltiple hizo colapsar la circulación en la mano que viene a Rosario de la autopista que conecta la ciudad con Córdoba. El siniestro se produjo pasadas las 7 a pocos metros de la bajada de Funes donde, por razones que aún no están claras, chocaron entre sí siete automóviles.

“Un susto terrible, íbamos para la escuela, pusimos valizas porque estaban todos parados y nos empezaron a chocar de todos lados. Nos arrastraron de atrás, no sabemos si fue el camión que no pudo frenar o qué, pero los autos no veníamos tan fuerte porque recién subíamos a la autopista de Funes”, relató en Antes de Salir (El Tres), uno de los damnificados por el siniestro.

Como consecuencia de los golpes dos personas, que se trasladaban en un utilitario que se utiliza como transporte especial, fueron trasladadas por una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

En el lugar trabajaron bomberos de la zona, personal policial y de Protección Civil de Funes. Por la gran cantidad de vehículos que quedaron sobre la calzada, el tránsito estuvo cortado poco más de una hora. En ese tiempo se generó una congestión de unos 10 kilómetros.

Cerca de las 9 de la mañana se logró liberar un carril y de a poco comenzó a descongestionar la circulación.