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Juan Franco
NOTAS DEL AUTOR
Cayó una banda narco tras la detención de dos "mulas" de Sancti Spiritu
Venado Tuerto: estiman pérdidas de 35 mil dólares por el robo de cables
El exjefe policial de General López pagó la fianza y se fue a su casa
Sorpresa en el sur santafesino con una gran elección de Milei en Venado Tuerto
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