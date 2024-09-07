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domingo 09 de agosto de 2026
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autor
Juan Ignacio Rodríguez
NOTAS DEL AUTOR
Goleada histórica de Los Pumas en Santa Fe: le ganaron a los Wallabies por 67 a 27
Los Pumas cayeron por uno ante Australia
Sudáfrica le ganó a los All Blacks y se coronó campeón del Mundial de Francia
Los Pumas lo dieron todo, pero cayeron ante Inglaterra
Histórico: Los Pumas le ganaron a Gales y son semifinalistas del Mundial de Rugby
Los Pumas lograron su objetivo y están en cuartos de final del Mundial de Francia
Mundial de Francia: Los Pumas no pudieron ante Inglaterra y perdieron 27 a 10
Con la mira puesta en el Mundial de Francia, Los Pumas le ganaron a España
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