La víctima, Matías Paczkowski, contó que caminaba hacia su auto después de un evento en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.

Un hombre fue brutalmente golpeado por un una persona con problemas de salud mental que se cruzó con él en una vereda de la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió este sábado a las 3 de la madrugada, según confirmó la víctima, Matías Paczkowski, un vecino originario de Córdoba que vive en la ciudad santafesina desde hace 12 años.

Según contó Paczkowski , había salido de un evento e iba caminando hacia su auto, en la esquina de calles 9 y 14, con su hija cargada en los hombros minutos antes de la agresión.

Un demente en Avellaneda golpeó y noqueó a una persona en la calle que llevaba a su hija en hombros.

Urgente una ley de Salud Mental qué encierre a estos psicóticos. pic.twitter.com/Z8YyukI2p0 — Gonzalo (@gonziver) January 24, 2026

En el video captado por una cámara de seguridad, se observa cómo un hombre descalzo, con el torso desnudo y unos jeans se acercaba a la familia. La víctima lo identificó como “Máscara” y lo describió como “una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo”.

Justo en el instante en que “Máscara” pasó junto a Paczkowski, le dio un puñetazo en la cara y salió corriendo. El padre se desplomó y se lastimó la cabeza, y la nena también se lastimó al caer.

A pesar del violento ataque, el hombre explicó que no tomará represalias contra su agresor, ya que comprende que se trata de una persona con problemas de salud mental. Sin embargo, hizo un pedido a las autoridades para que se hagan cargo de él para que no ocurran más incidentes como este y le brinden la asistencia profesional, ya que representa un peligro para la comunidad.