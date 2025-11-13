Un nuevo caso de violencia de género tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Dock Sud, en Avellaneda. Allí, un hombre de 59 años fue detenido después de atacar salvajemente a su pareja en medio de una discusión por una supuesta infidelidad.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, a la que accedió el portal Política del Sur, cuando llegó a visitar al acusado a su casa de la calle Manuel Estévez al 900 él la recibió con un reproche. “¿Dónde estuviste todo el día?”, le dijo. La situación se descontroló de inmediato.

El brutal ataque: cuchillo, sartén y golpes

Según la reconstrucción, el hombre primero empujó a la víctima, que cayó al piso y recibió varias patadas.

En un momento, la mujer logró reincorporarse e intentó refugiarse en una habitación, pero el agresor la persiguió, tomó un cuchillo de cocina y la golpeó con el mango de madera, provocándole una fractura en uno de los brazos y varios cortes. Lejos de detenerse, también la atacó con una sartén.

La víctima logró escapar ensangrentada y pedir ayuda en la calle. (Captura de Google Maps)

Con la cara ensangrentada por los golpes, la víctima pudo llegar al patio y correr hacia a la calle para pedir ayuda en una remisería de la cuadra.

Después, fue directo a la comisaría para denunciar lo ocurrido.

La investigación y el allanamiento

La mujer también informó a la Justicia que el acusado tenía al menos un arma de fuego en la casa, que ella había visto cuando convivían.

La causa quedó en manos de la UFI 2 y el Juzgado de Garantías 3 de Avellaneda - Lanús, que ordenaron un allanamiento en el domicilio.

En el procedimiento, la policía secuestró varias armas blancas en poder del imputado, pero no encontraron armas de fuego.

El hombre denunciado quedó detenido por los delitos de “lesiones y amenazas ”. Mienstras tanto, la víctima se recupera de las graves heridas que sufrió durante la agresión.