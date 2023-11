No existe acuerdo respecto al momento en que comenzó la historia de los ovnis pero los avistamientos de objetos sin identificar se remontan a los orígenes de la historia tiene la Humanidad. , es que son millones las personas en todo el mundo que creen que "no estamos solos" en este planeta, y siempre se encuentran a la expectativa cuando ven una fotografía o video que pueda documentar la presencia de estos objetos misteriosos o de los propios alienígenas.

En estas ocasión y mediante una foto publicado en la red social Twitter, la usuaria sanjuanina @lunacaparros compartió una foto donde se ve un supuesto OVNI saliendo de uno de los cerros de Zonda, y como era de esperar, la imagen se viralizó en las redes sociales.

Muy linda la mateada en zonda con Gonza, pero miren bien la foto. pic.twitter.com/zwWWYd79he — Lu (@lunacaparros) November 14, 2023

Lo cierto, es que la fotografía fue compartida en la madrugada de este martes 14 de noviembre, en la cual escribió: “Muy linda la mateada en Zonda, pero miren bien la foto”. En ella se ve como un objeto circular se posa sobre el cerro que desemboca en el nuevo parque de La Quebrada en la provincia de San Juan, mientras la mujer tomaba unos mates, disfrutaba de la noche y hubo algo que le llamó la atención.

El asunto es que mientras miraba el objeto, la chica no dudó en tomar su celular para sacar fotos y filmar lo que estaba viendo. Esto se volvió viral con cientos de comentarios y reproducciones de los usuarios de Twitter.

En tanto, tras la publicación de la fotografía, muchos pusieron en tela de juicio el material, ya que algunos creen que es un montaje en la imagen pero otros sostienen que el extraño objeto que estaba sobre las montañas era un ovni, con lo cual varios ufólogos locales se encuentran investigando las pruebas para definir su veracidad.

Qué es un OVNI

Los términos objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, o fenómeno aéreo no identificado, se refieren a la observación de un hipotético objeto volador que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.

El acrónimo fue creado para reemplazar al de «platillo volador» o «platillo volante», ya que a diferencia de este un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico o tripulado (puede ser también una estrella, un meteorito o un avión desconocido), y ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas.

Aunque algunos autores sostienen que los antiguos carros de los dioses o las apariciones y raptos en bosques y pantanos podían ser el equivalente a los relatos ovni actuales, el fenómeno comenzó en 1947, íntimamente vinculado a los medios de comunicación.

La literatura especializada en estos temas ha ido creciendo en número de cabeceras y tirada, para pasar a recoger también supuestos contactos telepáticos, pretendidos secuestros y declaraciones sobre experimentos genéticos realizados por los tripulantes de dichos objetos. Todas estas afirmaciones extraordinarias tienen en común la ausencia de pruebas extraordinarias que las demuestren. Pese a ello, la hipótesis extraterrestre sigue siendo tema de debate.