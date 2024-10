En 2019, Axel fue denunciado por abuso sexual simple por una joven de Río Negro, que acusaba al artista por un hecho del 2017. Dos años más tarde, se conoció que la Justicia lo sobreseyó por falta de pruebas.

"Un día me llama quien era mi manager y me informa que había una denuncia por abuso sexual simple. Yo dije: 'me pongo a disposición de la Justicia'. Y cada vez que me llamaron estuve a disposición", recordó en una entrevista con Infobae.

Axel afirmó que se trató de un caso "perfectamente armado". "Al otro día salió por todos lados porque era una 'buena noticia'. Se dijo que habían más denuncias, pero eso no ocurrió. Era solo una denuncia. Decían: 'Hay cuatro más, hay ocho más y diez más'. Nunca salió nada. Era gente hostigándome", sostuvo.

El artista explicó por qué la denuncia no prosperó: "En la Justicia, la chica que realizó la denuncia tuvo que presentar seis testigos. Esos seis testigos la contradijeron".

"Cuando hicieron las pericias psicológicas, a mí me dio perfecta, a ella le dio todo mal", añadió.

El cantante destacó que siempre confió que la verdad iba a salir de la luz. "Yo siempre digo: 'Con la verdad no temo ni ofendo'", cerró.