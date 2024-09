María Noguera y José Peña, los padres de Loan, el niño desaparecido hace casi tres meses en la localidad correntina de 9 de Julio, reclamaron que continúe la búsqueda de su hijo.

“Somos María y José”, se presentan los parientes del menor al principio del video, y agregan: “Estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loan”.

“Ayudanos a encontrarlo”, concluyó la madre quien se muestra agarrada de la mano junto a José, su esposo. Por el caso siguen detenidos la tía del pequeño, Laudelina Peña, su marido, Antonio Benítez (quien finalmente ampliará su declaración este viernes), Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, el ex comisario Walter Maciel, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez.

Todos ellos están imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien se extravió hace más de 80 días en Corrientes y no hay pistas certeras sobre su paradero.