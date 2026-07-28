Lo que comenzó como una recorrida por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó en una historia que dos vecinos difícilmente olvidarán. Emiliano “Dibu” Martínez quedó atrapado con su camioneta tras las intensas lluvias que dejaron intransitables varios sectores de la zona y recibió la ayuda inesperada de un padre y su hijo, quienes terminaron llevándose un recuerdo inolvidable.

El arquero de la Selección argentina y del Aston Villa había quedado encajado mientras intentaba ayudar a un amigo que también tenía su vehículo atrapado en el barro. La situación se complicó y ambas camionetas quedaron inmovilizadas en un camino rural de difícil acceso.

Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro habían salido en moto por la zona con la ilusión de encontrarse con Martínez, quien adquirió un campo en Sierra de los Padres. Sin embargo, nunca imaginaron que el encuentro se produciría en medio de un operativo improvisado para rescatar al campeón del mundo.

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Una ayuda inesperada en un camino imposible

“Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Más o menos me imaginaba por dónde era, pero no estaba seguro. De repente vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’”, relató Leonardo en diálogo con el diario La Capital.

Cuando se acercaron, Martínez los recibió con amabilidad y les explicó el problema que tenían. La ayuda del vecino terminó siendo clave: llevaba una navaja que permitió cortar los nudos de las lingas utilizadas para intentar sacar los vehículos del barro.

Según contó Albarracín, el arquero participó del rescate y la situación se dio en un clima de absoluta tranquilidad. La conversación, lejos de centrarse en fútbol o en la fama del jugador, fue una charla cotidiana entre personas que buscaban resolver un problema.

Más de tres horas de trabajo para liberar las camionetas

El rescate demandó varias horas de esfuerzo. Leonardo pidió ayuda a su familia para conseguir una pala y otra linga, mientras que más personas se sumaron a la tarea para intentar sacar los vehículos atrapados.

El propio Martínez también colaboró y se dirigió hasta su casa para buscar un pequeño tractor que finalmente resultó fundamental para poder destrabar la situación.

Después de más de tres horas de trabajo, lograron retirar las dos camionetas del barro. El arquero agradeció varias veces el gesto de los vecinos y destacó la ayuda recibida en un momento complicado.

“Nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos”, contó Albarracín.

El regalo que convirtió el rescate en un recuerdo inolvidable

La historia tuvo un final que sorprendió todavía más a la familia. Leonardo había llevado una camiseta de la Selección argentina, un póster con la imagen de la histórica atajada ante Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar y varios fibrones con la intención de conseguir una firma.

Martínez aceptó firmar los recuerdos y, antes de despedirse, tuvo un gesto que emocionó a todos. El arquero se quitó el camperón oficial de la Selección y se lo regaló al vecino que lo había ayudado.

“Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, relató Leonardo.

El episodio quedó como una anécdota inesperada fuera de una cancha, pero con uno de los protagonistas más queridos por los argentinos mostrando, una vez más, un gesto cercano con quienes lo acompañaron en un momento difícil.