Bakú, capital de Azerbaiyán, es sede del primer Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa del 24 al 30 de octubre con representantes de 189 asociaciones nacionales. La competencia incorpora un formato de ocho jugadores por equipo y busca ampliar las oportunidades de participación en el fútbol juvenil internacional.

Según informó la FIFA, 78 de las asociaciones participantes nunca habían disputado un Mundial de la entidad, ni masculino ni femenino, en ninguna categoría. Para muchos de los chicos, el viaje también representa su primera experiencia en el extranjero y su debut con la camiseta de su selección.

El torneo está destinado a jugadores nacidos en 2011 y 2012. Los encuentros se desarrollan en dos tiempos de 20 minutos y la programación contempla cerca de mil partidos durante seis jornadas. El complejo deportivo Hovsan concentra la mayor parte de la actividad, mientras que el Crystal Hall fue elegido para el encuentro inaugural y las finales del 30 de octubre.

Una de las particularidades es que todos los equipos seguirán compitiendo hasta la última jornada. Después de una primera fase de grupos, las selecciones se distribuirán en seis niveles según sus resultados. Cada nivel tendrá un ganador y el vencedor del nivel A será consagrado campeón del certamen.

La agenda incluye actividades educativas y encuentros con figuras del fútbol. Las delegaciones se alojan en una misma villa de atletas, como parte de una propuesta que combina la competencia deportiva con el intercambio entre jóvenes de distintas culturas. La organización está a cargo de la FIFA y la Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán.