Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo junto a sus hijas en el Chateau Libertador. Allí, tras 10 horas de espera, el futbolista pudo reencontrarse con sus hijas. Para eso, hubo un largo operativo de seguridad en la puerta del edificio, del que participó la policía y el SAME, lo que generó mucha indignación y Baby Etchecopar no se calló nada.

"Me dio mucha vergüenza", tiró el conductor en su editorial. "Hay mucho policía, mientras te afanan a dos cuadras, mientras la ciudad no está protegida. Había una ambulancia para cuidar el ataque de pánico de Wanda Nara, mientras un jubilado se moría porque no tenía una", señaló Baby Etchecopar.

"Hay mucha ambulancia y mucha policía cuidando a una nadie, que no se por qué están convencidos algunos de que es una figura, cuando en realidad no es nada", siguió Baby, visiblemente molesto.

Asimismo, el conductor le habló a Telefe, el canal donde trabaja Wanda Nara: "Me extraña que pongan a ésta en un programa".

"No sé cómo toda la Argentina no le da la espalda a esta mujer y dice: 'A partir de ahora, no vamos a hablar más de ella y vamos a hablar de cosas importantes'", cerró Baby Etchecopar.

Este descargo del conductor llegó después de que se conociera el gasto que generó todo el operativo en el Chateau, que según algunos rumores rondaría los 14 millones de pesos.