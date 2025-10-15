Baby Etchecopar, estalló contra Walter “Alfa” Santiago, ex participante de Gran Hermano, tras un cruce mediático y, fiel a su estilo, Baby fue contundente: “Lo único que pasó fue que este pibe molesta, me sigue, me pide fotos e inventa boludeces. Que no me rompa las bolas”.

Todo comenzó cuando Alfa habría intentado acercarse al periodista en reiteradas oportunidades, lo que Baby interpretó como una provocación: “Me dice que lo invite a la radio, dice que somos amigos, que me conoce de toda la vida. ¡Aflojá con la pastilla! Nada de eso pasa”.

Incluso ironizó con el tipo de exposición que, según él, busca el ex Gran Hermano: “Me pide nota, me hace la foto, después me sigue, quiere salir en mi programa”.

Al ser consultado si lo invitaría a su programa, Etchecopar fue tajante: “No, flaco, no existe. No sé por qué le dan trascendencia, para mí está todo bien, es buen pibe, pero que no me joda más”.

Finalmente, cerró con una frase que dejó en claro que el conflicto está lejos de apaciguarse: “Yo no lo conocía. Lo conocí cuando me nombró en Gran Hermano, pero no es nada mío. Una vez lo crucé y chau. Que deje de buscar cámara conmigo”.

Por otro lado, Alfa en una historia de Instagram, le respondió: “Que manera de mentir Baby, sabemos que sos un chanta”.