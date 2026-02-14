Bad Bunny deslumbró al estadio River Plate en su primera noche con un espectáculo inolvidable, que rindió homenaje a Soda Stereo y celebró su regreso a Argentina. Con más de 70.000 fanáticos vibrando al ritmo de sus éxitos, el ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año inició su presentación con una energía contagiosa.

Desde temprano, el ambiente en Núñez era festivo. Tras la actuación de Ramma y Chuwi, los asistentes esperaron ansiosos cuando las luces se apagaron. Finalmente, el espectáculo comenzó con "LA MuDANZA", y desde ese momento, el público no dejó de bailar.

El conejo malo no escatimó en elogios hacia su audiencia argentina, animando a los presentes a disfrutar plenamente de la noche: "Estaba loco por volver a mi gira y por volver a Argentina. Y después de dos semanas muy intensas, se las digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias, Argentina".

Con una serie de hits como "Callaita" y "TITI ME PREGUNTÓ", logró mantener la emoción en el aire, intercalando momentos de agradecimiento por su reciente éxito en los Grammys y en el Super Bowl.

"Miami":

Porque la canción exclusiva del primer show de Bad Bunny en River fue #OtraNocheEnMiami pic.twitter.com/eRQZuSOCaE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 14, 2026

Uno de los puntos culminantes del show fue cuando el artista honró a Soda Stereo con una versión salsa de "De música ligera", lo que provocó un estallido de alegría entre los fans. El show concluyó con más de 90 minutos de música, reafirmando por qué Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados en el mundo.

Puede interesarte

En la primera noche en River los elegidos para formar parte de La Casita fueron: Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui, lo que provocó que se elevará el volumen de los presentes en el estadio a niveles ensordecedores.

SE HIZO JUSTICIA POR MONACO pic.twitter.com/kBkdtY4X5D — Bad Bunny Argentina (@badbunnyarg__) February 14, 2026

La próxima fecha, programada para el 14 de febrero, cambiará su horario a una hora antes debido a la posibilidad de lluvia, manteniendo la expectativa de una fiesta inolvidable.