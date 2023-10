Bad Bunny publicó su quinto álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, repleto de confesiones personales y dominado por el trap con producciones minimalistas.

Sobre un suave arreglo orquestal Bad Bunny recita una larga letanía de más de seis minutos en la que se saca el corazón y confiesa sus sentimientos, miedos, frustraciones, aspiraciones, sueños y pesadillas. Una canción que es un enorme manifiesto personal para abrir la puerta a todo un disco que funciona como diario íntimo.

"Nadie sabe lo que se siente

Sentirse solo con 100.000 personas al frente

Que de ti hable toda la gente

Sin saber un bicho, sin conocerte y hasta te deseen la muerte

Pero yo no, yo les deseo buena suerte

La gente tiene que dejar de ser tan estúpida

Y pensar que conocen la vida de los famosos".

Nadie sabe es la introducción del nuevo disco de Bad Bunny, Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ya lo advirtió: "Es imposible que el disco que haga después de Un Verano Sin Ti suene igual. Nunca jamás", afirma en la entrevista de Vanity Fair de este mes que ha distribuido la cara del cantante puertorriqueño por todos los quioscos de EEUU. "Siempre voy a buscar una manera de crear algo nuevo", sentencia.

"Dicen que el mundo va a acabar,

Ojalá que sea pronto

A veces picheo y me hago el tonto

Quién puchetas dijo que quiero ser ejemplo

Todo lo que hago bueno, lo hago porque lo siento y está cabrón

Guau, ya voy para 30", comienza recitando.

Bad Bunny ha publicado este viernes Nadie sabe lo que va a pasar mañana y es, efectivamente, una sorpresa, un nuevo giro en la carrera de este joven prodigio de 29 años. Benito Antonio Martínez Ocasio anunció esta semana por sorpresa la salida de este álbum, del que solo había adelantado dos canciones, Where She Goes y Un Preview, que no hacían intuir su línea sonora. Se trata de un larguísimo disco con 22 canciones y 81 minutos de duración, el más extenso que ha hecho hasta ahora, que firma con su alias y su nombre de pila: Bad Bunny / Benito.

Unas originales producciones minimalistas de Tainy son el hilo conductor del álbum, que tiene una gran consistencia sonora y en el que sus fans más fieles van a valorar que predomine el trap, el sonido de sus inicios, algo que refuerza el concepto de disco personal (llega a mezclar una base de trap con un sample de Hier encore de Charles Aznavour a las primeras de cambio, en la estupenda Mónaco).

"No soy trapero, ni reggaetonero

Yo soy la estrella más grande en el mundo entero

Todos quieren ser número uno, no entiendo el esmero

Si quieres te lo doy, cabrón, yo ni lo quiero

Yo he perdido amores, he perdido dinero

Por mi mejor defecto: ser muy sincero", canta en esa primera canción-río, en la que aborda su relación tormentosa con la fama y el éxito, uno de los temas centrales de Nadie sabe lo que va a pasar mañana .

En las letras hay confesiones, pero también hay barras chulescas y hasta guiños a Shakira. "Ahora los hombres lloran, sí/ pero sin parar de facturar", canta en Los pits, una incendiaria canción de despecho.

Hasta 10 artistas colaboran en el disco: Young Miko, Mora, Bryant Myers, Luar la L, YOVNGCHIMI, Eladio Carrión, Feid, Ñengo Flow, Arcángel y De la Ghetto.

La presentación del disco se ha celebrado en el coliseo de San Juan de Puerto Rico, donde Bad Bunny se ha reunido con varios de los artistas invitados ante 18.000 personas en una listening party para la que se agotaron rápidamente las entradas.

Portada del nuevo disco de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.

Nadie sabe lo que va a pasar mañana es el quinto álbum de Bad Bunny, sexto si se cuenta Oasis, el disco que publicó a medias con el colombiano J Balvin en 2019. Seis discos en seis años con los que ha pasado rápidamente de ser el artista más importante de la música latina actual a consolidarse como el más escuchado del mundo.

El cantante puertorriqueño que se inició en el trap y que evolucionó hacia un reguetón abierto a la música latina clásica, ha sido el más escuchado en Spotify en los tres últimos años (2020, 2021 y 2022). Con este nuevo disco, tan personal y rocoso, tendrá difícil repetir en 2023 este liderazgo histórico, que ha impulsado a la música latina a su cota más alta de popularidad a nivel global.

Solo en 2022, las canciones de Bad Bunny sonaron 18.500 millones de veces en la plataforma verde, una cifra estratosférica solo explicada por el festivo y versátil Un verano sin ti, un éxito de principio a fin que fue el primer disco cantado en español nominado al Premio Grammy al mejor álbum del año.

Bad Bunny.

La salida de Nadie sabe lo que va a pasar mañana ha sido una sorpresa después de que Bad Bunny anunciara en diciembre pasado en una entrevista a la revista Billboard que planeaba dedicar 2023 a descansar para "liberarse de la presión" y para recuperar su "salud física y emocional".

En su reciente entrevista con Vanity Fair desvelaba que había estado "divirtiéndose y dejándose llevar en el estudio" y que últimamente (una pista falsa) le había inspirado "mucha música de los años 70 de diversos estilos, tanto cantada en español como en inglés".