Bad Bunny sufrió un pequeño incidente con una de sus bailarinas durante el primer concierto de su gira 'Most Wanted Tour' (que sólo se han celebrado en Estados Unidos y Canadá) que se llevó a cabo en la noche del sábado en el Coliseo de Puerto Rico.

El concierto transcurría con total normalidad, cuando se viralizó un simpático momento. Un video en redes sociales muestra como una de las bailarinas Kiara Rodríguez Saldívar mejor conocida en las redes sociales como 'kiaritamatrix', se queda pinchada en el pantalón de El Conejo Malo, mientras esté interpretaba 'Perro Negro'.

Durante su presentación en Puerto Rico, el 'Conejo malo', sufrió un pequeño impase en el escenario, mientras ejecutaba una coreografía junto a ina de sus bailarinas. 😅🤯🤭🐰💃🏻 pic.twitter.com/CXSsKlDo5n — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 9, 2024

El cantante además ha generado confusión con el comunicado que ha lanzado a través de su perfil de Instagram donde no anuncia más lugares para sus conciertos, sino al revés. Aunque, explícitamente no haya dicho que no habrá paradas del Most Wanted Tour por ningún otro lugar, lo que ha dejado escrito el artista en Instagram parece un adiós que se extenderá durante una larga temporada.