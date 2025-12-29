Una mujer fue detenida en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la localidad de Pedro Luro, en el partido de Villarino, tras confirmarse que había asesinado a su pareja durante una discusión en una quinta situada sobre el acceso norte de la localidad.

El hecho ocurrió poco después de las 4, cuando las autoridades recibieron una alerta por un incidente violento en una propiedad cercana a una estación de servicio YPF actualmente abandonada, en el kilómetro 807 de la Ruta Nacional 3. Al llegar al sitio, los agentes hallaron a un hombre sin vida, con una herida punzocortante en el tórax.

De acuerdo con la información recabada por La Nueva, la víctima fue identificada como Braian Ludvick, de 39 años, quien recibió una puñalada a pocos centímetros del esternón. El impacto de la lesión le causó la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

La presunta autora del ataque, C. M. I., de 32 años, fue aprehendida en el predio y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Según fuentes policiales citadas por el medio La Brújula 24, el enfrentamiento entre la pareja derivó en una agresión con un arma blanca, la cual fue secuestrada en la escena por los peritos.

La víctima tenía domicilio en la misma ciudad del partido de Villarino, en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y mantenía una relación con la acusada. Las autoridades judiciales ordenaron también el secuestro de las prendas de la detenida para su análisis, en tanto la Fiscalía aguarda la declaración de la mujer, quien permanece bajo custodia policial.