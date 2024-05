Este jueves por la noche se vivió un momento lamentable para el deporte nacional cuando los hinchas de Liniers y Estrella de Bahía Blanca protagonizaron graves incidentes y peleas, lo que llevó a la finalización anticipada del partido y la posible imposición de sanciones severas.

El conflicto estalló durante el tercer partido de la serie de cuartos de final del básquet local. En los videos que se viralizaron en las redes sociales, se puede observar cómo los hinchas del equipo local agredieron a los visitantes con corridas, empujones y trompadas. La violencia no solo afectó a los adultos presentes, sino que también había niños en medio del caos.

Esta rivalidad entre los equipos tiene un historial de incidentes violentos, ya que en 2023 también protagonizaron hechos similares que resultaron en sanciones. Ahora, la Asociación de Básquet Bahiense (ABB) debe decidir la sanción correspondiente, la cual podría variar desde una multa económica hasta la desafiliación de Liniers. Se espera una resolución en las próximas horas para definir la continuidad del torneo.

El presidente de Liniers, Ignacio Dignani, ofreció una conferencia de prensa para abordar el incidente. "Primero de todo, repudiamos totalmente lo que pasó, fue algo sumamente desagradable", afirmó Dignani. Explicó que los disturbios comenzaron cuando un hincha de Liniers corrió hacia la tribuna de Estrella, superando la seguridad, lo que desencadenó la violencia.

Dignani también criticó la falta de seguridad en un partido con antecedentes de violencia: "Había dos seguridad de Liniers y tres de la asociación que mandó". Prometió que la Comisión Directiva tomará "una sanción ejemplificadora para sacar a los socios que causan problemas".

El presidente de Estrella, Luciano Gardella, también se pronunció sobre el incidente, ofreciendo una visión crítica y señalando irregularidades inaceptables en este tipo de eventos deportivos. "Se dedicaron a insultar todo el tiempo, los vimos tomando y fumando dentro de la cancha y nadie hacía nada", aseguró Gardella.

Gardella agregó que el conflicto parecía inevitable debido a avisos anteriores: "En el primer partido, uno de ellos intentó pasar a nuestra tribuna. Lo separamos enseguida. Para el siguiente partido, pedimos que no vinieran, pero no nos escucharon. Al final, logramos que no entraran en nuestra cancha, pero el lunes pasado volvieron a aparecer".

Respecto a la posible sanción que recibirá Liniers por parte de la ABB, Gardella enfatizó que no buscan ventajas deportivas, sino erradicar la violencia del deporte: "No nos interesa ganar un partido en el escritorio. Queremos que se castigue deportivamente, como corresponde en el marco del Código de Faltas del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Básquet. Es la única manera de que esto no vuelva a ocurrir".