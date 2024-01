Nueva semana en el Bailando 2023 (América) y sigue la marcha del cuarteto. En esta ocasión, Luciano El Tirri Giugno abrió la pista y bailó junto a Fiorella Giménez. Pero además de eso contaron con la presencia en el estudio de Miguel Conejito Alejandro, quien realizó un playback sobre su clásico “En septiembre fuiste mía” para que el primo de Marcelo Tinelli y su compañera montaran su coreografía.

Puede interesarte

Sin embargo, al finalizar el cuadro, la cara de Ángel de Brito antes de dar su devolución no era la mejor. Algo que el conductor advirtió y abrió el paraguas. “Yo no lo tengo cruzado a El Tirri, pero baila mal. Baila mal, no es personal, es parte del concurso. Pisabas cucarachas en la coreo, no era un paso de cuarteto...”, le dijo el jurado al participante. En ese punto, el fundador de Los Fabulosos Cadillacs volvió a hacer sus pasos de manera exagerada y en el estudio se rieron. Además, agregó que el ensayo para esta coreo se realizó vía Zoom, dado que él estaba en Punta del Este y el resto de su equipo, en Buenos Aires.

El Tirri volvió a tirar los pasos y definió: “Este se paso se llama ‘el borrachito cordobés’”. “Eso está bárbaro. Esa es la onda, no sé que ve Ángel desde ahí...”, aprobó el Conejito. “El Zoom se te desconectó varias veces o el cuerpo, no sé qué se te desconectó. Pero más allá de eso, no estuvo tan mal, eh. Tenés un problema de sobreactuación, Luciano. Exagerás mucho las caras, los movimientos, por ahí si te medís un poco más, si lo hacés más chiquito...”, siguió de Brito con su dura devolución. “¿Sabés de qué me doy cuenta una cosa? Quizás le meto esa intención porque quiero que me salga bien. Y después me veo y digo: ‘Guau, ¿hago esas caras? Porque yo pienso que acá estoy serio, y después cuando veo las fotos, me re asustó...”, le contestó Giugno. “Está sobreactuado todo, después vas a ver lo que hiciste hoy. No es culpa de las fotos, ni de Fio, ni del Conejito, ni del Zoom ni de nadie. Estuvo mejor que otras veces, mucho mejor, la verdad. Es un ritmo que te queda cómodo, porque es alegre, porque se presta a cualquier cosa”, prosiguió el juez.

Pero en ese punto, fue por más y abrió otro fuente de polémica. “Sin embargo, que hayas traído a un cantante en este ritmo, me parece injusto para el resto de los participantes. Me parece que las jefas de coaches tendrían que haber dicho que no, no es cuarteto con cantante como fue la cumbia”, dijo De Brito apuntando a Euge López Frugoni y Lolo Rossi. “Ellos producen su cuadro y de hecho otro equipo nos han pedido a La Mona Jiménez y no pudo venir”, explicaron ellas. “¿Ustedes le avisaron a todos que podían traer cantantes al cuarteto?”, arremetió de Brito. “En todos los ritmos pueden producir sus cuadros y traer a quien quieran”, replicaron las jefas. “Porque los participantes se quejan de que ustedes no comunican bien las ideas”, insistió el jurado. “Bueno, si tienen problemas de oído, no es nuestro problema. Se quejan de todo. Ellos saben que pueden proponer lo que quieran, lo que se les ocurra”, se defendieron ellas.

Puede interesarte

“Cuando viene la murga no entra, cuando vienen los bailarines, bailan a un costado... Los chicos no entienden. Me parece que las jefas de coaches perjudicaron al Tirri”, argumentó de Brito. Ahí, intervino el participante otra vez. “Yo me enteré de que iba a venir Banda XXI y La Mona, entonces lo llamé a Miguel Conejito. Primero me dijo que no podía porque estaba de vacaciones. Y a los dos días me dijo: ‘¿Sabés qué? Voy a ir’. Y está acá”, dijo. “De lo que vi hasta acá del cuarteto, nadie trajo artistas invitados, así que me parece una desventaja para el resto. Por eso va a ser mi puntaje en este ritmo, por el acomodo. Mi voto es secreto”, dijo el juez, deslizando una especie de favoritismo para con el primo de Tinelli. Pero desde el flanco de las jefas de coaches se escuchó un “está buscando una excusa para bajarle el puntaje”.

“No es una excusa para bajar el puntaje, no les creo lo que me dicen. Perdieron la credibilidad a lo largo del concurso con todas las desventajas que hubo”, cerró finalmente de Brito. Luego llegó el turno de la devolución de Carolina Pampita Ardohain (los criticó por los pasos y por el vestuario, pero calificó con un 6), Moria Casán (les puso un 10: ”Me hizo reír, este es un concurso de gente que no baila. Tirri, anhelo verte siempre, este grupo es fabuloso”) y de Aníbal Pachano (otro 6: “No paré de reírme, esto es cultura kitsch”).