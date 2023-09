Después de la apertura de Noelia Pompa, Camila Homs debutó en la pista del Bailando 2023 y no esquivó las preguntas sobre su expareja, Rodrigo De Paul.

La modelo reconoció su nerviosismo al encontrarse con Marcelo Tinelli, quien le agradeció que finalmente haya aceptado formar parte del certamen. “Vine con mucha energía. Muchas ganas”, aseguró Cami.

“Sé que me querían tener y lo agradezco. Al principio dije que no estaba preparada. Pero me dijeron que era una experiencia única y me convencieron. Mis hijos están felices”, afirmó la ex de Rodrigo De Paul.

Enseguida, Tinelli le preguntó cómo está actualmente su relación con el futbolista de la Selección Argentina, con quien protagonizó una escandalosa separación. “Está bien, cordial”, se limitó a decir Homs.

“Del uno al diez, ¿cuánto?”, preguntó Ángel De Brito. “Ocho, avanzamos bastante. No puedo hablar”, agregó Cami, quien tiene un “bozal legal” del padre de sus dos hijos.

En esta oportunidad, Cami eligió el ritmo reggaetón y su performance provocó una reacción distinta en cada uno de los jurados. “Me preocupa que este es el ritmo mas pulido. Y si este es el más pulido. Metele pata, te falta precisión. Pero es un arranque, aunque no me mató”, cuestionó el conductor de LAM.

Por su parte, Pampita se sinceró y destacó que Camila esté “haciendo cosas para vos, después de muchos años de hacer cosas para otros”. “Gracias, es un montón estar acá y estoy muy feliz”, subrayó Homs tras el elogio de Cardolina Ardohain.

La fuerte confesión de Camila Homs sobre su relación con Tini Stoessel

Frente a cámara, Camila Homs reconoció haberle mandado audios a Tini Stoessel insultándola.

A su vez, agregó que hubo una situación que la enojó tanto que la impulsó a comunicarse de muy mala manera con Tini.

“Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, comenzó diciendo Camila. Luego, aseguró que se arrepiente de los audios que le mandó a la exnovia del futbolista insultándola: “Sí, me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia”.