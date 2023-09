"Me contaste la otra vez que con tus viejos todo mal, ¿te tienen bloqueada? ¿cómo sigue todo?”, quiso saber este miércoles Ángel de Brito antes de darle su devolución a Charlotte Caniggia en el Bailando 2023 y ella se sinceró al respecto.

“Eh... bueno, todo anda muy mal en la familia. Creo que todas las familias son un desastre, no más que pintan la familia Ingalls, son unos chantas. Yo por lo menos lo digo, es la verdad”, asumió la joven.

“No hay un conflicto exacto, es como que mis papás se separaron y bueno, no se acercan a los hijos. Pero es eso, están como en su mambo. Yo que sé, debe ser duro igual separarse, después de tantos años...”, analizó y los presentes le aclararon: “Bueno, pero los hijos no tienen nada que ver”.

“Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero bueno... es difícil para nosotros”, explicó Charlotte.

"¿Tus viejos no te llaman? ¿No te escriben?”, le preguntó Tinelli y ella respondió: “No, nunca”. “Y te gustaría que te escriban?”, retrucó y ella sumó: “Y sí... ‘Hola, hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada”.

“Perdón, acá me meto yo como papá. Claudio Paul, al que quiero mucho y respeto mucho, y a tu vieja también, Mariana. Digo... un mensaje ‘Hola hija, ¿cómo estás?’ Me parece que es un reclamo de la hija lógico. Más allá de todo lo que pueda haber pasado ¿Qué es más importante que tener un buen vínculo con los hijos? Lo más lindo que te puede pasar en el mundo es un hijo, no sé... se los dejo, se los tiro a los dos papás”, dijo Tinelli.

“Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, no como siempre lo fueron, bueno... supongo que no es muy fácil en mi familia así que nada. Yo estoy acostumbrada igual a que pasen estas cosas”, cerró ella.

Me da pena Charlotte diciendo que le hace mal que no le den bola los papás y blanqueando que a pesar de eso está dispuesta a sanar el vínculo con ellos 💔 — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) September 7, 2023

Tras estas declaraciones, Charlotte fue tendencia en X (red social antes llamada Twitter) y entre los mensajes se puede leer el de Jimena Barón, quien exclamó: “Me da pena Charlotte diciendo que le hace mal que no le den bola los papás y blanqueando que a pesar de eso está dispuesta a sanar el vínculo con ellos“.