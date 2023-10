La exparticipante de Gran Hermano fue al show conducido por Marcelo Tinelli para bailar el ritmo chamamé. Además, cantó con Los Alonsitos

La noche del martes en el Bailando 2023 (América) abrió con la aparición de Coti Romero, una de las exparticipantes del último Gran Hermano que es parte del staff de participantes de la competencia que conduce Marcelo Tinelli. Fiel a sus raíces, la correntina basó su presentación en el chamamé y, antes de bailar, le regaló al conductor un atuendo típico que se probó en el momento.

En lo que fue una larga previa antes del cuadro de baile, la exhermanita se despachó largamente sobre sus posibles romances pero también le dedicó un dardo a Alexis El Conejo Quiroga, su exnovio y a quien conoció durante la convivencia del exitoso reality show.

En ese sentido, a Romero volvieron a preguntarle por los rumores de romance con el periodista deportivo Gastón Edul y si es cierto que tuvo un acercamiento con Enzo Díaz, actual jugador de River Plate.

“¿En qué quedó todo con Edul? ¿Cómo estamos con eso?”, le preguntó el conductor sin vueltas. “La otra vez no pudimos coordinar para que venga. Fuera de acá no nos vimos, tampoco. En ningún lado”, respondió Coti, algo evasiva y sin lograr convencer a Tinelli. “¿Y el jugador de fútbol que te estaba tiroteando?”, insistió Marcelo. “Mirá, no voy a decir nada...”, respondió ella, pero fue interrumpida por una característica bocina de un navío. Ese fue el pie para que el conductor le preguntara a Ángel de Brito, miembro del jurado: “¿Es Barco el de River?”, en referencia a Ezequiel Barco, talentoso volante del equipo dirigido por Martín Demichelis. “Cuando estuvo de ‘angelita’, ella tuvo dos o tres con los que se escribía, no sé con cuál se quedó”, dijo el conductor de LAM.+

Luego, y desde la cabina del stream del Bailando, intervino Zaira Nara con otra pregunta sin filtros: “¿Llegó a pasar algo con Enzo Díaz o no pasó nada?”. “Voy a decir la verdad”, comenzó diciendo Coti. “A mí me encanta él. Me parece re lindo chico y soy de River”, agregó con una risita nerviosa sobre su vínculo con el futbolista, con quien empezó a seguirse en Instagram.

“Nos empezamos a seguir, nada más, y hubo gente que lo empezó a bardear y me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. Yo no tengo nada con él“, dijo Romero al respecto. Y para cerrar con ese tema, agregó: “Me parece re lindo y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja porque después de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía”.

En ese punto, Tinelli aprovechó para preguntarle por cómo estaban las cosas con su ex, el Conejo Quiroga, quien estaría saliendo con Martina Peña, su compañera en este certamen. Y a Coti se le transformó el rostro, se le apagó la sonrisa. “Yo no sé lo que a él le pasa a o no...”, comenzó respondiendo pero el conductor la interrumpió. “¿Cómo que no? Te dijo ‘te amo, sos el amor de mi vida, por vos dejaría todo’. Y cuando dice eso, dejaría a la bailarina con la que está. Me parece una divina ella, la banco, pero el pibe demostró que está muerto con vos”, le dijo Marcelo.

“Yo mostré los chats que él tuvo con algunas de mis amigas, porque fue la única forma de terminar con eso. Porque, primero, me meten los cuernos y después me dicen que soy una ‘hija de puta’ porque no lo perdono... Después dije ya está, no quiero saber más nada, porque me hace mal... Hasta mi mamá tuvo que intervenir. Ella me vio mal un día y le escribió a él diciéndole ‘basta, porque no le hacés bien’. Después de eso, él dijo: ‘No jodo más’. Y ahí estamos”, contestó Coti.

Tras sus idas y vueltas en el amor, Coti calentó su garganta y antes de bailar interpretó una canción en compañía del grupo folclórico Los Alonsitos, presentes en el estudio. Y tras llamar la atención por su soltura en el escenario, llegó la hora del baile, el cual no convenció del todo a los jueces. Con todo, la ex GH cosechó 20 puntos en total.