Coti Romero inauguró la segunda ronda en la pista del Bailando 2023.

Además de deslumbrar al jurado con una performance al ritmo del cuarteto, la correntina tuvo una previa caliente luego de mandar al frente a los futbolistas que le mandaron mensajes por privado en las redes sociales.

Junto a su bailarín Jitsu Díaz, Coti llegó al certamen que conduce Marcelo Tinelli con muchas ganas de bailar, aunque su previa se llevó todas las miradas.

Durante la charla entre el conductor y la influencer, en un momento ella apuntó contra los jugadores de fútbol y dio su argumento.

"Todos los hombres son mentirosos. Para mí vos estás en algo y no querés contar”, le dijo la correntina a Tinelli. “Qué feo. Esa generalización no va. Somos muchos la excepción a la regla”, contestó él siguiendo el juego.

Luego, durante la charla, la correntina contó que le encanta el fútbol, específicamente la Bundesliga.

“Empecé mirándola en el 2018, porque me gustaba un jugador, pero ahora no me gustan los futbolistas, prefiero la gente común. Son muy histéricos”, apuntó Coti.

n ese momento, Marcelo puso como ejemplo a su hija Mica Tinelli presente en el estudio que está de novia con el Licha López o Zaira Nara que se encontraba en el jurado reemplazando a Pampita y tiene como cuñado a otro futbolista, Mauro Icardi.

“¿Eso de los futbolistas lo decís porque tuviste alguna experiencia con alguno? A Mauro, por ejemplo, no lo veo histérico”, le preguntó Zaira a la influencer y defendió al marido de su hermana Wanda.

Acto seguido, Coti le contestó “Es re histérico Mauro. ¿No ves las historias que sube? Esas son cosas de un chico de 15 años. No las puede hacer Mauro Icardi”, insistió.

En tanto, Zaira le contestó: “Yo a ella la re banco, porque me gusta mucho como piensa, pero no... Que hable mal de mi cuñado no me gusta, claramente. Capaz que habla de alguna situación en particular. No entiendo bien la definición de ‘histérico’, porque primero cuando te escuché sentí que te referías a esas personas que te escriben y luego desaparecen”, reconoció mientras en la pantalla gigante ponían una imagen de Mauro: “Saquen esa foto, que mi hermana se va a levantar en Estambul y no va a entender nada”.