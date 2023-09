En la noche del lunes Marcelo Tinelli abrió Bailando 2023 con una profunda reflexión sobre la salud mental. Luego del intento de suicidio de Maxi Guidici y tras el ataque de pánico que tuvo Tomás Holder en el vivo del programa de América, el conductor se refirió a esta enfermedad. “Hay que hablar de salud mental, y lo digo porque lo viví en mi casa, en ese momento para mí tener una mamá con un problema de salud mental se asociaba con que tenía que ir al loquero”, dijo profundamente conmovido.

Con la voz quebrada, habló de lo que ocurrió con Maxi: “Lo vi mejor hoy, me encantó Ángel que pudieras hacer una nota con él. Esos temas hay que sacarlos, hay que decirlo. Y yo lo he pasado”. Más adelante, Marcelo expresó la necesidad de tocar este tema en televisión. “Hay un montón de gente que lo sufre a diario, no quiero naturalizar algo, pero hay un montón de gente que lo pasa y nosotros no tenemos que guardarlo, porque decirle alivia, calma, relaja. Siempre va a haber otra persona que ayude, ya sea con trabajo o con un abrazo. El otro día me criticaron cuando lo mostramos a Holder en una ambulancia y me pareció que en ese momento las personas necesitan contención. Hablar de salud mental en la televisión me parece que está muy bueno y lo vamos a hacer. Todos podemos estar mal”, reflexionó con mucha seriedad.

Acto seguido, Tinelli presentó a la primera participante del ciclo del lunes, Juliana Díaz. “Estoy muy emocionada, fueron días muy complicados”, arrancó diciendo la joven santafesina. Quebrada en llanto, explicó lo que sentía con lo que había ocurrido con su exnovio. “Vivir de nuevo esto de que a alguien tan cercano le pueda pasar algo, a mí me destrozó, fue una noche terrible, al otro día también fue una historia de terror”, dijo refiriéndose al dolor que le causó la posibilidad de que a Maxi le pudiera haber pasado algo, en referencia también a la muerte de su hermano.

“Algunas personas se piensan que todo esto es un circo, pero somos seres humanos y la verdad que si no hubiera estado yo, su amigo, su familia hubiera podido pasar cualquier cosa. No me importa si Maxi me odia, yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír, y que esté con vida, y que esté bien, se lo deseo de corazón”, sostuvo profundamente conmovida.

"No importa lo que pase, quiero que él nuevamente tenga ganas de vivir y que no sea como el otro día que me dijo: ´No me salió esta vez pero ya me va a salir’ porque eso me parte del corazón”, confesó. “Yo desde mi lugar como amiga y compañera lo voy a seguir acompañando. La depresión es algo que no se puede controlar y de la noche a la mañana pueden pasar estas cosas terribles. Maxi necesita ayuda para poder volver a brillar. Ojalá que todos podamos volver a estar un poco más alegres”, concluyó la joven antes de bailar la coreografía que habían preparado en solo dos días.

Con el ritmo de bachata, Juliana y su pareja Rodrigo Gutta bailaron en la pista. La sorpresa fue cuando a mitad de la canción la música empezó a trabarse y finalmente se cortó. Ellos debieron interrumpir los pasos de baile ante el disgusto principalmente de Marcelo. “Siempre que falla la música, le falla a Juliana”, expresó picante Mariano de la Canal desde el estudio del streaming. Finalmente, la pareja tuvo que repetir la coreografía.

A la hora de las devoluciones, Ángel de Brito tuvo un cruce con el exfan de Wanda por el comentario que había hecho sobre Juliana. “En este medio instalar cosas de mala energía es de mala leche. En cuanto al baile, la elección de la bachata no me convenció. Es muy difícil para Juliana que todavía no baila, lo vi muy caminado, con poco hombro y poca cadera. Lo que no me gustó fue el acting de la seducción, no me convenció nada. Me parece que si van a jugar al juego de lo sexual tiene que ser muy creíble, hoy la verdad no me gustó”, exclamó mientras alzaba su mano con la paleta mostrando el número tres.

En segundo lugar, llegó el turno de Pampita Ardohain, que ya regresó de Nueva York. “Les vino bien lo de la música porque salió con más fuerza la segunda vez. Pero para la caminata inicial hubiera preferido una pisada más fuerte. Yo esperaba más porque en la primera performance la rompiste, Juli. No superó las expectativas, pero me parece que hay potencial, hay mucho para trabajar, no sé si esta semana fue difícil por lo que pasó”. En cuanto al puntaje, Carolina les puso un cuatro.

Moria Casán, vestida con un atuendo verde repleto de plumas, fue la siguiente en tomar la palabra. “Me impresiona la transición que hiciste, Juli, de estar llorando por tu amor a poder seguir con el show, porque no te comió la tristeza, sino el querer estar acá y querer ir por todo. Vos tenés hambre de fama, no te estoy criticando, me parece muy bien. El baile no me gustó, me pareció que un momento patinabas, y después el bailarín fue demasiado eenérgico para la poca fortaleza tuya en el baile. Faltó cadera, y el truco desprolijo”. El voto de la One fue secreto.

Marcelo Polino, por su parte, dio una devolución parecida al resto de sus compañeros. “No me gustó para nada, fue el primer disgusto de la semana. Mi nota es un cero”, dijo el periodista con su reconocido estilo.