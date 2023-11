Comienza una nueva semana en el Bailando 2023, y la salsa en trío sigue adelante. Las figuras del certamen reciben a toda clase de invitados e invitadas para el que es uno de los ritmos más populares del reality. Y el lunes, la primera en romper el hielo fue Karina Jelinek, que no logró potenciar el errático andar de Kennys Palacios en el reality.

Al comienzo de la emisión, Marcelo Tinelli se refirió brevemente a las elecciones del domingo, y expresó: “Felicitaciones al presidente electo, Javier Milei, y a todos los argentinos que pudieron expresarse en las urnas. Estamos felices de votar, y de estar en democracia. Le deseamos toda la suerte del mundo al nuevo presidente. Hoy hay que acompañar ese proceso, los que lo votaron, los que no lo votaron, y ojalá tengamos una Argentina mejor. Javier, fuerza y para adelante, con todo. Y tenemos a la Primera dama compañera de trabajo, ¡no lo puedo creer! Que venga ella, por favor”.

ego llegó a la pista Karina Jelinek, que en su mano llevaba un montón de globos, y sobre eso explicó: “Estamos en una nueva etapa, una nueva era que hoy comenzó. Los globos no son una decoración. Cada globo es algo que tenés que dejar en el pasado, porque estamos en una etapa de cambios”. Sobre las decisiones del pasado de las que se arrepentía, Jellinek dijo: “Haberme casado tan rápido. También alguien a quien le confié todos mis ahorros, que era como mi papá, mi familia. Y me arrepiento de la frase sobre que las chilenas eran casi latinas”. Sobre su vida amorosa, Karina dijo: “Estoy en pareja, el género no importa”. Por último, Ángel de Brito le preguntó qué sentía al ver a su ex Leonardo Fariña preso, y ella comentó: “No sé nada de él hace diez años, sé que esta casado y tuvo un hijo”.

Luego de un baile que no se vio muy lucido, De Brito apuntó: “Lo de hoy fue duro de ver. Lo vi muy flojo”. (0). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain destacó: “Al grupo que venía evolucionando, Kari un poco los estancó. Porque lo vimos a Kenny lucirse más en otras coreos. A veces la pareja invitada ayuda, pero a veces baja el nivel. Kennys en este ritmo no se lució, hay una cosa para atrás. (5).

Por su parte, Mora Casán agregó: “Karina, siempre tenés ese ángel aniñado. Me pareció que todos estaban con cierta incomodidad. No vi un ensamble, no vi algo concreto, y vi una cosa de Kennys que tenías a las chicas como dos mancuernas. A Kari se la vio perdida, no fue de las mejores coreos, pero entiendo que le ponen todo, y que van a seguir avanzando” (voto secreto). Por último, Marcelo Polino concluyó: “La bailarina divina, pero muy feo, súper disgusto, lo siento Kari” (-2). Con un total de tres puntos, y entre risas y sorpresa, Tinelli exclamó: “No sé si no es el puntaje mas bajo en la historia del Bailando”.

Nenu López, Martín Salwe y Celeste Muriega como figura invitada

Luego llegó el turno de Martín Salwe, junto a su pareja Nenu López, y con Celeste Muriega como figura invitada. Y los tres presentaron un baile con mucha personalidad, que se llevó un gran puntaje. En la devolución, De Brito subrayó: “Acá veo el avance de Martín, y se empezó a soltar con estas últimas galas. Nenu es otra, a vos también te cambiaron. Se los ve más activados a los dos. Me encantó” (9). Cuando tuvo la palabra, Pampita se sumó a los elogios: “Celeste, un placer tenerte en la pista. Nenu, un descubrimiento, estás aprendiendo un montón también. Martín, todavía necesito un poco más de vos, no te quedes en los laureles. Tiene que haber algo de vos, no tenemos referentes de otros muchachos. Estoy buscando en vos una llamita especial. Muy buena la coreo” (8).

También atenta a la buena performance, Moria observó: “Las dos mujeres son hipnóticas, y no puedo creer que Nenu sea casi un espejo de Celeste. Estoy anonadada, porque es extraordinario lo que hacés, una locura. Celeste es increíble, y Martín se me queda atrás con las minas, te están comiendo” (voto secreto). En el cierre, Polino consideró: “Celeste, siempre es un placer verte. Me gustan los equipos que traen a alguien que aporte. Hay que avivarse, hay que traer a alguien que baile. Muy acertada la elección” (7).