Marcelo Tinelli se acercó a la cabina del Streaming del Bailando y le pidió el celular a Coti Romero para que le mostrara los mails que recibió por parte de Alexis ‘El Conejo’ Quiroga.

El conductor volvió a la pista y leyó los mensajes del ex Gran Hermano frente a las cámaras.

La correntina bajó atrás de él y fulminó al cordobés con una frase durísima.

“Te juro que he intentado dejar de amar, dejarte tranquila con tu vida, con tus cosas, pero no me sale, te juro que no me sale. No puedo dormir, padezco de insomnio. No tengo hambre, estoy mal”, había escrito ‘El Cone’ para su exnovia.

“Sé que me dejaste en claro muchas cosas. Que debo olvidarme de todo, que tengo que saber que nunca más va a existir un nosotros, que por más que te ame debo ser feliz lejos tuyo. Pero no puedo”, agregó en su mensaje.

“Si me hubieses visto con mis ataques de ansiedad y el saber que sólo dos segundos en tu cuello, recostado en tu pecho se me calma la vida...”, agregó.

“Sos un chamuyero groso”, acotó Tinelli después de leer el mail. “Me está enamorando a mí”, agregó. En ese momento, Coti tomó el micrófono y arremetió contra su exnovio.

“Lo más importante son las acciones, no lo que escribe. Eso no sirve de nada. Encima me manda un lunes, un martes y después viernes, sábado y domingo nada, no existo. Yo quiero un hombre que tenga la misma actitud toda la semana y que concuerde con que yo soy la única persona que existe”, dijo tajante.

Por su parte, Ángel de Brito sostuvo que los dos se habían reconciliado. La influencer le contestó que “ni aunque le pagaran volvería con él” y le comentó que después le mostraría con quién estaba saliendo para que se terminaran los rumores con Alexis. “¿Puedo decir algo?”, preguntó tímidamente el mediático. “Me está diciendo que no le escribo los fines de semana y hace una semana nos volvimos a ver”, dijo el exparticipante de Gran Hermano.

“Tenés re mal las fechas”, contraatacó su exnovia. Inmediatamente, sacó los trapitos al sol y fulminó al Conejo con una fuerte acusación. “Hace dos semanas nos encontramos y vi todos los mensajes de su representante diciéndole que tenía que decir que yo le era infiel para que yo quede mal y era mentira todo eso”, replicó Coti.

“Y después los mensajes con Brenda Aliendro, los mensajes con Albere, con Candela Díaz, cuando le escribías a una mina de Instagram... ¿qué te pensás que yo te voy a perdonar todo eso?”, disparó la correntina. “No voy a pelear”, respondió ‘El Cone’.

“Y no, si no tenés nada para decir. Yo nunca te fui infiel”, cerró la participante del Bailando.