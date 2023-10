Ángel de Brito lanzó un filoso comentario contra Romina Uhrig y su equipo del Bailando 2023, luego de que la coach quisiera picantear con el jurado por sus devoluciones.

La participación de la exdiputada con su bailarín, Iñaki Iparraguirre, no convenció demasiado a los integrantes del jurado, especialmente a Marcelo Polino y Ángel de Brito.

Los periodistas fueron enfáticos al expresar que la coreografía del rock and roll que presentaron fue muy infantil, a pesar de que destacaron que Uhrig había tenido avances con respecto a la primera gala.

Sin embargo, al finalizar todas las devoluciones, la coach les pidió que fueran más específicos con sus críticas: "Me marean. Para la primera gala elegimos una salsa y nos dijeron que había bailado mucho, y ahora trajimos algo más simple, más divertido y les parece infantil...".

"Una cosa es simple y otra cosa el boluda", respondió filoso Polino.

De Brito insistió sobre el factor sorpresa que espera en cada gala y la coreógrafa de Uhrig lanzó una ironía que el periodista no perdonó: "Bueno, la próxima, entonces, les damos un regalo en el medio de la coreo", tras escuchar esto, el conductor de LAM disparó contra Romina y su marido, Walter Festa: "No, sobornos no necesitamos, aunque sean especialistas", con lo que hizo referencia a sus manejos en sus tiempos como políticos y las investigaciones que habría sobre ellos por enriquecimiento ilícito.