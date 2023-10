Algunas de las internas surgidas dentro y fuera de la casa de Gran Hermano se libran ahora en la pista del Bailando 2023. Con unos cuantos exparticipantes haciendo de las suyas en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, las cuestiones más diversas como romances, discusiones o cuentas pendientes surgen a diario en el programa de América.

Tal es el caso de Constanza Coti Romero y Alexis el Cone Quiroga. La correntina y el cordobés se enamoraron en la casa y siguieron su historia afuera hasta que resolvieron separarse. Este lunes, bailó Romina Uhrig, otra de las personalidades fuertes del reality de Telefe, y su presencia generaba grandes expectativas.

Por un lado, había trascendido un supuesto enojo de la exdiputada al no haber podido bailar en la gala del viernes pese a estar programada. Por otro, días atrás circularon fotos y videos que la mostraban muy cerca del Cone, lo que reflotó las versiones de que entre ellos había más que una amistad. “Hay videos míos por todos lados. fue un abrazo, un saludo, no hubo más que eso. Tenemos la mejor onda con Romi”, había dicho el cordobés en esa misma pista. Ahora le tocaba a ella dar su versión de los hechos.

Con su marido Walter Festa, intendente de Moreno, y sus hijas alentándola a un costado, Romina no tuvo el mejor desempeño a la hora de bailar rock and roll y quedó al borde de la sentencia. Pero antes y después de su performance, enfrentó los dos asuntos previamente anunciados. Primero, desmintió estar enojada, aunque mostró su decepción porque había preparado un plato para agasajar al conductor y al jurado y se quedó con las ganas de que lo probaran. Y luego, le explicó cara a cara a Coti lo que había ocurrido en el boliche.

Vale aclarar que, además de bailar, la correntina participa a diario de la cabina del streaming, una de las innovaciones que tiene el Bailando este año. “Coti, te vas a enterar de algo aunque Cone se enoje conmigo”, anticipó Romina mirando a su excompañera, con quien no quedó en las mejores migas después de la convivencia en GH.

La exdiputada se remontó a la fiesta en cuestión y reveló que saludó a Coti ni bien advirtió su presencia en la pista. “Había estado tomando un poco”, admitió y agregó que quiso hacer de Cupido entre los ex. “Lo vi al Cone, nos pusimos a charlar y le avisé que estaba Coti, si quería que la fuera a buscar, pero el no quiso”, señaló. “Yo le dije que aflojara, y en un momento me dice ‘andá a buscarla’. Y cuando te voy a buscar, no estabas ya”, relató Romina, con lentes oscuros y un outlook cincuentoso acorde al ritmo que acababa de bailar.

Sin emitir palabra hasta el momento, la correntina negaba con la cabeza y atinaba a sonreír a medida que escuchaba la historia. “Andá a buscarla y traela... ¿qué se cree el Cone, que la chica es un delivery?”, intervino Tinelli provocando las risas y la aprobación de la involucrada. “Así habrá hecho con la otra”, agregó picante Coni, respecto a un supuesto affaire anterior del joven.

“Fui yo la que le dije”, señaló Romina al advertir que capaz había dicho algo que podía empeorar la situación. “Cone no se animaba entonces me dijo ‘andá a buscarla, pero no va a querer’”, agregó. Y allí habló de su vínculo con el cordobés. “Nada que ver con Cone, somos compañeros, y respecto a las fotos del supuesto beso, aclaró que estaban hablando. “Si fuera un beso ya estaría la foto por todos lados. Aparte estábamos en la Bresh, tan boludos no vamos a ser”, razonó.