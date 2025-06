Los perros robot de Boston Dynamics impresionan a los jueces de America's Got Talent con una impresionante rutina de baile. Cinco de los robots Spot amarillos de cuatro patas de Boston Dynamics convirtieron el escenario de America's Got Talent en una demostración de ingeniería robótica en vivo durante la transmisión del 10 de junio. Bailaron al ritmo perfecto de "Don't Stop Me Now" de Queen y convencieron a los cuatro jueces de pasar a la siguiente ronda.

La rutina comenzó con los robots trotando en formación, sus brazos de agarre girando al ritmo de la voz de Freddie Mercury. Aproximadamente a la mitad, las patas de una unidad se doblaron y la máquina de 32 kilogramos colapsó. El cuarteto restante apretó la formación y terminó la coreografía de 90 segundos sin pausa.

El juez Howie Mandel, asombrado, preguntó: "Después de 20 años, ¿cómo podemos ver algo que no hemos visto en este escenario?". Simon Cowell calificó el percance como "extrañamente mejor... porque demuestra lo difícil que es".

Cuando Sofía Vergara preguntó: "¿Puedes arreglarlo?", el representante de la compañía en el escenario respondió: "En Boston Dynamics tenemos un dicho: construirlo, romperlo, arreglarlo". Justo a tiempo, el robot caído se incorporó de un salto ante el rugido del público.

Momentos después, Cowell, Mandel, Vergara y Mel B dieron un "sí" unánime. Hablando entre bastidores con el presentador Terry Crews, el representante resumió la propuesta de la compañía: "Creemos que este es el futuro".

De videos virales a trabajo serio

Spot es la única plataforma de Boston Dynamics que se ofrece comercialmente, y su capacidad para bailar está bien documentada en varios videos de YouTube que muestran al robot haciendo el moonwalk, abriendo puertas y subiendo escaleras. Cada unidad cuesta alrededor de $75,000 y hay más de 1,500 desplegadas en todo el mundo.

Su diseño con patas les permite atravesar escaleras, barro y escombros que las máquinas con ruedas no pueden, lo que los hace útiles para inspeccionar plantas industriales, detectar fugas de gas y, en una breve prueba del Departamento de Policía de Nueva York, patrullar los pasillos de la ciudad. El año de la pandemia de 2020 produjo varias tareas que acapararon titulares: SpaceX y Skar liberaron a Spots en las fábricas para tareas administrativas, y un grupo de robots sirvieron como animadores con distanciamiento social en un partido de béisbol de los Fukuoka SoftBank Hawks, flanqueados por los robots humanoides Pepper de SoftBank.

El currículum de Spot ha seguido expandiéndose más allá de los círculos de ingeniería. En 2022, la artista Agnieszka Pilat colocó almohadillas empapadas de pintura en los pies de un robot, creando el lienzo Sunrise March, que se vendió por 40.000 dólares para la ayuda humanitaria en Ucrania. Ese mismo año, una unidad repintada apareció como extra de fondo en un episodio de la serie de acción real de Star Wars, El libro de Boba Fett.

Más recientemente, las autoridades viales británicas probaron Spots a lo largo de la autopista M5 de Inglaterra, utilizando sus sensores a bordo para reemplazar a los inspectores humanos en la inspección de puentes y terraplenes. Lo que el giro de AGT significa para la robótica La actuación del martes estuvo guionizada al pie de la letra, pero la caída improvisada, rápidamente corregida, demostró la autonomía y la tolerancia a fallos del sistema. Boston Dynamics diseñó a Spot para tomar decisiones de navegación en tiempo real, de modo que los robots que estaban de pie pudieran reubicarse mientras la unidad volcada se recuperaba.