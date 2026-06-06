Después de una semana marcada por las peleas y los cuestionamientos, Luana Fernández dejó atrás la tensión y protagonizó un apasionado momento con Juan Carlos López, uno de los nuevos participantes del reality.

La última fiesta de Gran Hermano Generación Dorada tuvo de todo: música, baile, diversión y un momento que no pasó inadvertido para nadie. Luego de quedar en el centro de la escena por su fuerte cruce con Nenu López y recibir las críticas de gran parte de la casa, Luana Fernández decidió dejar las polémicas de lado por una noche y entregarse al disfrute.

En medio del clima festivo que se vivió dentro del reality, la participante se mostró muy compinche con Juan Carlos “JC” López, uno de los recientes ingresos al juego. Entre risas, miradas cómplices y movimientos cada vez más sensuales en la pista, ambos fueron elevando la temperatura de la velada.

Lo que comenzó como un baile cargado de química terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Sin poder ocultar la atracción que existe entre ellos, Luana y JC sellaron su acercamiento con un chape furioso que sorprendió a sus compañeros y encendió las redes sociales.

Así, la joven dejó atrás por unas horas los conflictos que venía atravesando dentro de la casa y se permitió vivir una noche diferente, marcada por la pasión y la conexión con el nuevo jugador.

Cabe recordar que JC, quien se desempeña como bailarín y stripper, ya había adelantado su personalidad durante su presentación antes de ingresar al reality: “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”, había asegurado.