Un hombre fue víctima de un salvaje asalto en el que un delincuente, acompañado de un cómplice, le pateó la cabeza y lo dejó inconsciente en el medio de una calle. El objetivo de la pareja de la ladrones era quedarse con el auto, pero finalmente desistieron y escaparon sólo con algunas pertenencias de la víctima.

Dos delincuentes le robaron sus pertenencias a un hombre que estaba dentro de un auto estacionado en Avellaneda y Maipú, Merlo centro. Quisieron seguir robándole mas cosas y le dieron una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente en el medio de la calle. pic.twitter.com/GA0AL2svm5 — Merlo Real (@Merlo_Real) February 23, 2026

El hecho ocurrió hace algunos días en la esquina de las calles Avellaneda y Maipú, en la localidad bonaerense de Merlo. De acuerdo con lo que se observa en un video del robo, registrado por una cámara de seguridad, los delincuentes caminaban por una vereda segundos después de que la víctima estacionara su vehículo de color blanco.

Hasta ese momento, el dueño del auto no imaginaba lo que estaba por pasar. Según el video que ilustra esta nota, los ladrones se dividieron para emboscarlo: uno atacó por la parte delantera del vehículo mientras que el otro se acercó por detrás.

Apenas el conductor abrió la puerta y se bajó, ambos de abalanzaron sobre él, le sacaron algunas de sus pertenencias y se retiraron. No fue suficiente: menos de un segundo después, los delincuentes volvieron sobre el dueño del vehículo, lo empujaron y fue entonces que uno de ellos le propinó la violenta patada en la cabeza.

Las imágenes estremecen. Mientras la víctima yacía sobre el asfalto, uno de los sospechosos quiso llevarse el auto pero por algún motivo desistió y se retiró del lugar.

Su cómplice hizo lo mismo y escapó. De acuerdo con el video, todo ocurrió en horas en medio de la soledad de la noche y no llega a observarse ningún testigo.