Un violento asalto a mano armada conmocionó el viernes a la ciudad de Callao, en Perú. Un grupo de delincuentes interceptó una camioneta blindada en plena Costa Verde, abrió fuego contra sus ocupantes y escapó con bolsos, equipaje y paquetes que contendrían joyas.

El ataque ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana, en la subida de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla. La camioneta, una Jeep Cherokee blindada, circulaba rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando fue rodeada por varios vehículos que le bloquearon el paso.

La secuencia quedó registrada en videos filmados por vecinos desde edificios cercanos. En las imágenes se observa cómo varios hombres encapuchados descienden de los automóviles, golpean la unidad e intentan romper sus ventanillas. Luego disparan contra el parabrisas y el sector del acompañante para acceder al interior.

Durante el asalto, uno de los ocupantes fue sacado del vehículo y quedó tendido sobre el pavimento, mientras los atacantes retiraban distintos objetos. La balacera provocó momentos de tensión entre los conductores que circulaban por la zona: algunos retrocedieron y otros buscaron refugio para evitar quedar expuestos a los disparos.

Al menos siete delincuentes participaron del ataque

Las primeras imágenes permitieron identificar a por lo menos siete personas encapuchadas que habrían intervenido directamente en el robo. Los atacantes se desplazaban en varias camionetas y automóviles, algunos utilizados para cerrar el paso de la unidad blindada.

El jefe de la Región Policial del Callao, Olger Benavides, indicó que la principal hipótesis apunta a un robo planificado y que los delincuentes podrían haber seguido previamente a las víctimas.

Uno de los vehículos involucrados, de color gris y con matrícula B6H-624, quedó bajo investigación por sus antecedentes policiales. También se analiza la posible participación de un automóvil vinculado a una empresa de seguridad, aunque esa conexión todavía no fue confirmada por las autoridades.

La Policía Nacional del Perú activó un plan cerco y derivó la investigación a la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal.

Qué se llevaron los asaltantes y qué encontraron los peritos

De acuerdo con la información brindada por las víctimas, los ocupantes de la camioneta transportaban joyas y se dirigían al aeropuerto. Los delincuentes sustrajeron una maleta de viaje tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes que estaban en la parte trasera del vehículo.

Sin embargo, la Policía todavía debe corroborar el contenido de los objetos robados y establecer el valor de lo sustraído.

Durante las pericias realizadas en el lugar se encontraron al menos 12 casquillos de bala. Además, los investigadores detectaron tres teléfonos celulares en la zona del acantilado de la Costa Verde, que habrían sido arrojados durante la huida.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si pertenecen a las víctimas o a los integrantes de la banda.

Dos personas resultaron heridas y están fuera de peligro

El ataque dejó dos personas lesionadas: un ciudadano de nacionalidad india y una mujer peruana. Ambos fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, ubicada en el distrito de San Miguel, donde permanecían fuera de peligro, según confirmó el jefe policial.

Uno de los heridos recibió un disparo en el hombro. La otra víctima también presentó lesiones, aunque no se precisó públicamente su gravedad.

Los efectivos lograron localizar a ambos después de encontrar rastros de sangre dentro y fuera de la camioneta. Para dar con su paradero, realizaron un operativo en clínicas y hospitales de la zona.

Una pistola robada también forma parte de la investigación

Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores figura el hallazgo de una pistola Glock dentro de la camioneta atacada.

Según la información policial difundida, el arma tenía un pedido de captura por robo desde 2023. Su procedencia y las circunstancias por las que se encontraba dentro del vehículo también forman parte de las diligencias.

Otro dato que complica la reconstrucción del episodio es que en el punto exacto de la emboscada no había cámaras de videovigilancia. Por eso, los investigadores recurren a las grabaciones realizadas por vecinos y al relevamiento de dispositivos instalados en la avenida Santa Rosa para reconstruir el recorrido de los vehículos y tratar de identificar a los responsables.