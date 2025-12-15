Una abuela y su nieto resultaron heridos de arma de fuego en el marco de una balacera perpetrada por dos hombres en moto en la zona norte de Rosario. Además se registró otra herida en el marco de un robo.

Fuentes policiales informaron que este domingo a minutos de las 9 de la noche, dos hombres pasaron en moto por Oriente y Larrachea y abrieron fuego, provocando heridas a un niño de 6 años y a su abuela de 60.

Ambos fueron trasladados por vecinos en un auto particular al hospital Alberdi. La mujer tenía una herida por un roce de un proyectil y el nene una herida en muslo izquierdo con orificio de entrada y sin salida por lo que fue derivado al hospital de NIños.

El primer relevamiento ocular del lugar llevado adelante por los investigadores dio como saldo el hallazgo de una vaina servida calibre 22.