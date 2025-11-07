Una mujer de 40 años y su hijito sufrieron disparos este jueves por la madrugada en circunstancias que intentaban esclarecer. Ninguno corre riesgo de vida

Este jueves por la madrugada una mujer de 40 años y su hijito de 9 sufrieron balazos en circunstancias que intentaban esclarecer en la zona noroeste de Rosario. Ninguno corre riesgo de vida. La mujer resultó herida en un brazo y el nene en una oreja.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió este jueves alrededor de las 2 de la mañana en pasaje 734 al 1200, en la zona de Sorrento al 1200.

Puede interesarte

Madre e hijo sufrieron balazos y fueron atendidos en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El nene sufrió un disparo en la oreja derecha y su mamá, en el brazo del mismo lado. El chico llegó acompañado de su tía.