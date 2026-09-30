La víctima tiene 28 años y fue alcanzado por un proyectil en su pierna derecha. El muchacho aseguró que se encontraba dentro de su casa cuando sintió el impacto.

Un violento episodio con armas de fuego se registró durante la tarde de este martes en la ciudad de Santo Tomé, dentro del departamento santafesino La Capital.

Un joven de 28 años debió ser trasladado de urgencia al Samco local tras resultar herido en una pierna, en un hecho que estaría directamente vinculado con una balacera reportada por vecinos en la zona urbana.

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El incidente comenzó a registrarse pasadas las 17, cuando la central de emergencias 911 recibió múltiples llamados alertando sobre una fuerte ráfaga de detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones de calle 18 y calle 59.

Según los testimonios ingresados al sistema de emergencias, se escucharon al menos 11 disparos al aire ejecutados por personas que aún no fueron identificadas, lo que motivó el rápido despliegue de móviles policiales para verificar la situación.

Minutos más tarde, alrededor de las 17.30, la Policía fue informada sobre el ingreso de un herido de arma de fuego al Samco de Santo Tomé.

Al centro público de salud acudió personal del Comando Radioeléctrico (CRE) que procedió a entrevistar a la víctima.

Según el relato del joven, de 28 años, él se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó una serie de disparos en el barrio e inmediatamente sintió un fuerte ardor en la pierna derecha.

Al percatarse de la lesión, su padrastro lo trasladó de inmediato en un vehículo particular hasta el centro asistencial.

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En el Samco, el joven fue atendido por la médica de guardia. Al momento del informe policial, el diagnóstico preciso se mantenía reservado a la espera de la lectura definitiva de los estudios radiológicos realizados.

El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Distrito 12ª, dependiente de la Unidad Regional I (URI), desde donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del ataque y dar con los autores de las detonaciones.