Una joven de 22 años resultó herida de bala en un episodio ocurrido este viernes por la madrugada en la localidad de City Bell. En estos momentos, la víctima permanece internada aunque fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Noticias Argentinas.

El hecho tuvo lugar en 472 y 7 Bis, donde Nayla Ayme Ayala, de 22 años, sufrió una herida de arma de fuego en el hombro izquierdo, con orificio de entrada pero sin salida.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet, donde médicos de guardia constataron la lesión y confirmaron que se encuentra estable, aunque bajo los efectos de alguna sustancia, se informó.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el presunto autor sería Carlos Guzmán, alias “Cunca”, con quien la joven mantendría conflictos de vieja data.

En el caso interviene la UFI Nº 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien dispuso medidas para su captura.

Finalmente, la Policía continúa buscando al agresor para ponerlo a disposición judicial.