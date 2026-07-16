La víctima, de 39 años, recibió disparos en la cabeza y una pierna durante un ataque ocurrido en la esquina de Moreno y Estrada. Fue trasladado al hospital Cullen, donde permanece fuera de peligro, mientras la investigación avanza sin sospechosos identificados.

Un hombre de 39 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada del jueves en barrio Santa Rosa de Lima, en el sector oeste de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de Moreno y Estrada y, por el momento, no hay personas identificadas como responsables.

La víctima fue identificada como J. R., quien fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital José María Cullen, donde recibió las primeras atenciones médicas.

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Según se supo, el paciente presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de roce y otra lesión en la pierna izquierda, a la altura de la pantorrilla. Tras ser estabilizado en el área de Shock Room, quedó fuera de peligro y posteriormente fue derivado al denominado "quirofanito", donde continuaba internado bajo observación.

Mientras el personal médico trabajaba para asistir al herido, el episodio derivó en momentos de tensión dentro del servicio de emergencias. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el paciente llegó en un marcado estado de excitación.

En ese contexto, habría intentado abandonar el hospital por sus propios medios y protagonizó un incidente durante el cual integrantes del equipo de salud denunciaron haber sido agredidos mientras procuraban contenerlo y brindarle asistencia.

La situación también generó reclamos por parte de allegados al hombre baleado. Familiares manifestaron su disconformidad con la atención recibida en la guardia y sostuvieron que el comportamiento del paciente se produjo luego de una serie de desacuerdos con el personal sanitario. Ese planteo forma parte de las distintas versiones que rodean lo ocurrido dentro del nosocomio.

En paralelo, personal de la Policía de Investigaciones desarrolló las actuaciones de rigor. En el hospital se realizaron trabajos específicos y se secuestraron algunos elementos de interés para la causa.

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Posteriormente, los peritos se trasladaron hasta la esquina de Moreno y Estrada, donde se preservó la escena del ataque. Allí se efectuó el relevamiento fotográfico y planimétrico del lugar, además de la recolección de manchas de sangre halladas sobre la calzada.

En tanto, también se procedió con la búsqueda de vainas servidas y se inspeccionó la zona en búsqueda de posibles cámaras de vigilancia, ya sean públicas o privadas.

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que procura establecer la mecánica del ataque e identificar a los autores, quienes hasta el momento permanecen sin ser localizados.