⛴️⛴️#Ferry capsizes & sinks in #Bali #Indonesia off #Ketapang .

It carried 53 pax, 12 crew members, 22 vehicles. #BASARNAS rescued 23, 38 are missing, with 4 deaths.

Indonesia is an Archipelago of 17,000 islands & such accidents are common.#SumatraIslands pic.twitter.com/bsZN4exMLa