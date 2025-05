Las artistas estuvieron en la premiere de la nueva versión de “Lilo & Stitch” y cantaron el tema que hicieron para la película original.

Buenos Aires DOT. Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi dijeron presente y dieron un show cargado de nostalgia.

El evento, ambientado con una fachada inspirada en las playas de Hawái y un gran cartel azul con el logo de la película, fue el escenario perfecto para el esperado reencuentro de las artistas.

Las cantantes interpretaron “Muero de Amor por Ti”, la versión en español de “Can’t Help Falling In Love With You” de Elvis Presley, tema que grabaron en 2002 para acompañar el lanzamiento de la película animada original en Latinoamérica.

Las artistas posaron junto a Stitch y numerosas figuras del espectáculo, el modelaje y la televisión, como Wanda Nara, Topa, Cande Ruggeri, Flor Otero y Germán Tripel.

Como viene pasando en las últimas reuniones del grupo, la única ausente fue Ivonne Guzmán, quien prefirió centrarse en su carrera al frente de La Delio Valdez.

Por qué se separó Bandana

En 2024 se cumplieron 20 años de la separación oficial de Bandana, el grupo juvenil integrado por cinco chicas surgidas del reality Popstars. Y si bien hubo varios reencuentros, ninguno fue con la formación completa, aunque sus seguidores no perdieron la esperanza de que eso ocurra en un futuro no muy lejano.

En ese sentido, en julio del año pasado, Lourdes Fernández los sorprendió revelando por qué eligieron caminos separados pese al éxito arrollador.

Los millones de discos vendidos y los estadios y teatros repletos no fueron suficiente para el quinteto, que atravesó una fuerte crisis que fue tomada como señal para avanzar con la drástica decisión.

“La verdad fue porque nos odiábamos, igual que ahora. Se tenía que decir y se dijo. Hacíamos terapia las cinco juntas. Estábamos en el auge de la composición, pero nos separamos por respeto a la gente. No fue cambiar de trabajo, fue cambiar de ambiente”, reveló en Noche al Dente (América).

Acto seguido, reconoció que ella se anotó en el casting para no tener que salir a buscar trabajo. “Fui a Bandana para no ir a laburar. Era el supermercado o casting y elegí el casting. Fui solita y quedé, no sé cómo porque mi baile fue vergonzoso”, concluyó.