Una noche trágica se vivió en Perú, cuando un banderazo en aliento al club Alianza Lima terminó con una persona fallecida y 60 heridos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el club lanzó un comunicado lamentando los sucesos y afirmando que colaboran para la normal llevada a cabo de la investigación correspondiente.

Además, el hecho presenta un choque de testimonios: mientras que el Ministerio de Salud peruano informó que el hecho se debió al “colapso de una estructura”, más precisamente un muro, en el estadio Alejandro Villanueva, el comandante departamental del centro de bomberos aseguró no haber encontrado daños estructurales.

🇵🇪 ⚽ 🏟️

TRAGEDIA EN MATUTE DEJA UN FALLECIDO Y SESENTA HERIDOS



INCIDENTE EN TRIBUNA SUR SACUDE BANDERAZO ALIANZA LIMA



⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX/@NOTICIASENX PARA MÁS NOTICIAS!



Un banderazo de hinchas de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de Lima terminó en… pic.twitter.com/ODIRpqDzA1 — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) April 4, 2026

El fútbol peruano se encuentra de luto debido a un banderazo, organizado para la previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Perú, que terminó en una dolorosa tragedia.

En un hecho que todavía no fue esclarecido por las autoridades, la congregación de simpatizantes culminó con un muerto y, al menos, 60 heridos, siendo un evento en el que algunos asistentes afirman que no contaba con fuerzas de seguridad.

💣🔥 Bomberos de Perú confirman 1 muerto y al menos 47 heridos luego de que una pared del estadio de Alianza Lima CEDIÓ durante un banderazo. pic.twitter.com/jtbjtBHDQY — PaseClave (@paseclave__) April 4, 2026

Un primer informe fue emitido por el Ministerio de Salud, afirmando que la caída de una pared en el estadio generó el lamentable suceso, aunque el brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, desmintió el comunicado.

Puede interesarte

Pajuelo afirmó que no se encontró daño estructural ni “ninguna pared que se haya caído”, afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de “fortuita”, y encontrando responsables entre la gente: “la barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores”.

Además, sin buscar culpables y asegurando su colaboración con las autoridades, en sus redes sociales oficiales el conjunto limeño ratificó: “el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”, para sentenciar comprometiéndose a continuar actualizando con toda la información posible sobre el tema.