Durante su reciente participación en el ciclo Es mi sueño, emitido por El Trece y conducido por Guido Kaczka, la presentadora Barbie Simons vivió un momento de tensión al sufrir un desperfecto en uno de sus zapatos. La figura acompañaba a Aureliano Baetti en la interpretación del tema Mi tierra, de Gloria Estefan.

La performance incluyó un recorrido por el estudio que llevó a los artistas hasta la mesa del jurado. A pesar del inconveniente con su calzado, Barbie Simons mantuvo su actitud y continuó con la presentación sin detenerse. El episodio fue advertido por los presentes y posteriormente consultado por el jurado.

Ante la pregunta de Nahuel Pennisi sobre cómo había vivido la experiencia, la conductora relató con humor lo sucedido: “Casi me mato. Tuve un desperfecto con el taco, pero bueno, seguí”.

Al ser consultada por Ángela Leiva sobre el lugar exacto del percance, Barbie Simons señaló el sector detrás de la mesa del jurado y añadió: “Ahí detrás de Abel. Casi me caigo así de jeta”.

Ante este comentario, el jurado Abel Pintos respondió entre risas: “Acá iba a estar para salvarte”.

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No es la primera vez que la conductora protagoniza momentos destacados en ciclos de Guido Kaczka. En septiembre de 2025, durante su paso por Los 8 Escalones, Barbie Simons captó la atención del público y de sus compañeros, entre ellos Pampita Ardohain, tras realizar comentarios sobre el entrenamiento del piloto Franco Colapinto.