Oye, Siri... ¿Qué cantante y actriz icónica publicará esta semana una autobiografía muy esperada?

La respuesta, por supuesto, es Barbra Streisand. Y ahora el asistente digital por voz de Apple pronuncia el apellido de la superestrella exactamente como a ella le gusta.

En una entrevista sobre sus próximas memorias, "My Name is Barbra", la ganadora de dos Oscar dijo a la BBC que estaba harta de que Siri pronunciara mal su nombre.

"Mi nombre no se escribe con 'Z'", argumentó. "Es Strei-sand, como arena en la playa. ¿Qué tan simple puedes ser?".

En una movida con la que la mayoría de nosotros solo podríamos soñar, la actriz de 81 años llamó al CEO de Apple, Tim Cook, para quejarse, dijo al medio británico en una entrevista publicada este lunes.

Puede interesarte

"Y Tim Cook fue tan encantador. Hizo que Siri cambiara la pronunciación... ¡Supongo que esa es una de las ventajas de la fama!", dijo, según la BBC.

Memorias

La autobiografía de Streisand, que sale a la venta este martes, se convirtió en un éxito de ventas a principios de este año, cuando se puso a la venta por adelantado.

Las memorias abarcan los 60 años de la ganadora del EGOT en el mundo del espectáculo y más allá, comenzando con sus luchas y su vida temprana en Brooklyn hasta sus "primeras apariciones como estrella en los clubes nocturnos de Nueva York", que fueron el comienzo de su "cadena de éxitos", según la editorial Penguin Random House.

"El libro es, como la propia Barbra, franco, divertido, obstinado y encantador", afirma la editorial en su página web.

81 años de historia

Barbara Joan Streisand, nacida en Brooklyn, Nueva York, el 24 de abril de 1942, es una renombrada actriz, cantante, compositora, productora y directora estadounidense. A lo largo de su impresionante carrera de más de seis décadas, ha dejado una huella imborrable en la música, el cine y el teatro, convirtiéndose en un verdadero ícono de la cultura estadounidense y una de las últimas leyendas vivientes de la Época de Oro de Hollywood.

Su salto a la fama como cantante en la década de los sesenta la catapultó al cine, donde hizo su debut con gran éxito en el musical "Funny Girl" en 1968, obteniendo su primer Óscar como Mejor Actriz. Posteriormente, consolidó su carrera en la gran pantalla con películas notables como "Hello, Dolly!" (1969), "The Way We Were" (1973) y "A Star Is Born" (1976), que le valió su segundo Óscar, esta vez como Mejor Compositora, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo.

Además de su destacada actuación en el cine, Streisand también incursionó en la dirección con películas como "Yentl" (1983), la primera película de gran envergadura dirigida, producida, escrita y protagonizada por una mujer. Su filmografía incluye éxitos como "El príncipe de las mareas" (1991) y "El espejo tiene dos caras" (1996).

En el ámbito musical, Barbra Streisand ha dejado una marca indeleble desde 1963, convirtiéndose en una de las artistas musicales más exitosas de la historia, con ventas que superan los 200 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 68.5 millones solo en los Estados Unidos. Es la única artista en haber colocado 34 de sus álbumes en los diez primeros lugares de la lista Billboard 200, y once de ellos han alcanzado la cima, logrando esta hazaña a lo largo de seis décadas. Algunos de sus éxitos más conocidos incluyen "The Way We Were" (1973), "Evergreen" (1976), "Woman in Love" (1980), "Memory" (1982) y "Somewhere" (1985).

Barbra Streisand ha acumulado una impresionante colección de premios a lo largo de su carrera, incluyendo dos Óscar, nueve Globos de Oro, diez Grammy, cinco Emmy, y un Tony honorífico, entre otros. Además, ha sido galardonada con el premio American Film Institute a toda una carrera, el premio Peabody, el Kennedy Center Honors, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Legión de Honor. Su música ha sido reconocida con 14 certificaciones de multiplatino, 31 certificaciones de platino y 53 certificaciones de oro por sus discos.